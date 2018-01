Ennesima vittoria per 3-0 in campionato: il Giorgione concede solo 15 punti per set

CASTELFRANCO VENETO «Abbiamo giocato la miglior partita dell’anno. Nessuna atleta da menzionare più delle altre: la prestazione è stata elevata da parte di tutta la squadra». Non si fa trasportare da facili entusiasmi, di solito, Paolo Carotta. Quando però entri in campo contro una formazione che fino a un paio di giornate fa veleggiava a ridosso del vertice e le concedi una media di 15 punti a set, parlare di grande prestazione significa essere obiettivi (Villadies Farmaderbe – Giorgione 0-3: 17-25, 13-25, 15-25).

Il Giorgione è passato sul Villadies Farmaderbe (UD) come un rullo compressore mettendo il dodicesimo sigillo a un girone d’andata pressoché perfetto. Dodici vittorie su tredici incontri, 33 punti totali, diritto a partecipare alla Coppa Italia in virtù del titolo di campione d’inverno. E dire che l’obiettivo, da neopromossa, era la salvezza. Il campionato riprenderà il 4 febbraio in casa contro il Codogné, unica formazione in grado di sconfiggere in Giorgione. Durante la sosta, previsto almeno uno scontro di Coppa Italia, con ogni probabilità a Castelfranco. A domani l’ufficialità di data e ora.