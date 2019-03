Dopo sette vittorie consecutive, battuta d'arresto per il Giorgione contro il Vivigas Arena

Prima o poi lo stop sarebbe arrivato. Il Vivigas Arena interrompe la striscia di risultati positivi del Duetti Giorgione meritando il rotondo successo ottenuto per 3-0, frutto di una partita molto ben interpretata (25-23, 25-15, 25-23). Mea culpa del Giorgione per aver sprecato alcune occasioni che avrebbero potuto indirizzare diversamente l’esito dell’incontro. D’ora in avanti il calendario diventa ancor più impegnativo. Da domenica prossima inizia il trittico di incontri contro le prime tre della classe: si parte con l’Ospitaletto, attuale terza.