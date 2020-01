Il Duetti Giorgione non si ferma più e batte in trasferta anche l'Arena Vivigas

Ancora un successo per il Duetti Giorgione che a Castel d’Azzano supera 3-2 l’Arena Vivigas (25-22, 16-25, 25-20, 20-25, 6-15). Come previsto, la trasferta veronese si è confermata insidiosa con il Giorgione che alla lunga è riuscito a imporre una migliore organizzazione di gioco mettendo in luce una Ravazzolo letteralmente devastante. Per lei, 19 punti totali di cui ben 7 a muro. Coach Carotta: «Ravazzolo? Una sentenza! Va però reso merito all’intero collettivo. Ancora una volta ho giocato molte delle nostre carte: in particolare la partita ha evidenziato una netta crescita di Fruscalzo. È stato un match molto intenso e sono soddisfatto di come l’abbiamo interpretato». Con questo risultato il Duetti porta a 9 le vittorie totali su 12 incontri mantenendosi agganciato al treno play off.