Brutta sconfitta in casa per il Giorgione Pallavolo, vince il Talmassons per 0-3

Tutto secondo copione. Il Duetti ci prova dando l’impressione, in paio di occasioni, di poter riaprire la partita, ma non basta. Il Talmassons chiude in tre set la trasferta di Castelfranco Veneto confermando a pieni voti la propria candidatura alla promozione. Paolo Carotta: «Talmasson è una squadra costruita per salire in serie A e oggi, pur rinunciando a Lombardo, non ha avuto problemi ad avere la meglio su di noi. Abbiamo retto finché abbiamo potuto però, onestamente, a questi livelli facciamo ancora un po’ di fatica. Ma lo sapevamo: andiamo avanti lavorando a testa bassa». Il calendario di fuoco prosegue: domenica prossima trasferta a Vicenza (alle 18) contro l’attuale prima in classifica.

Duetti Giorgione - CDA Talmassons 0-3 (15-25, 21-25, 19-25)