Imoco inarrestabile in Champions League: ecco la seconda vittoria contro Prostejov

CONEGLIANO Penultimo turno del girone di Champions in Repubblica Ceca per l’Imoco Volley, che coglie la sua quinta vittoria contro il Prostejov e rimane imbattuta nel girone B. Dopo questo bel successo che dà nuova fiducia alla squadra dopo il ko in Coppa Italia, nella Champions manca un solo turno alle Pantere che con 5 vittorie sono certe almeno del secondo posto e della relativa qualificazione anticipata ai Play Off (!) anche se si punta decisamente al primo. Giovedì si sfideranno a Novara l’Igor e il Fenerbahce: in caso di vittoria delle turche l’Imoco sarà prima matematicamente e qualificata per i play off a sei, in caso di vittoria delle piemontesi invece il verdetto sarà rimandato all’ultimo turno di martedì prossimo al PalaIgor, nell’ennesima sfida tra Pantere e Novara. Si qualificano le prime del girone e le due migliori seconde.

Mercoledì sera coach Santarelli in un palasport di color gialloblù (con la “solita” rappresentanza di tifosi Imoco!) ha schierato dall’inizio un sestetto inedito con Wolosz-Fabris, De Kruijf-Folie, Hill con la connazionale Simone Lee per la prima volta da titolare e libero Silvia Fiori al posto dell’acciaccata (schiena) De Gennaro. Il primo vantaggio Imoco è 4-5 con il muro di De Kruijf, ma Kossanyova martella bene in attacco per le padrone di casa e si resta in equilibrio. Primo allungo con un errore di Prostejov (7-9). Con l’ace di Folie le Pantere allungano al +4 (8-12), poi Fabris (attacco) e De Kruijf (muro) rintuzzano il tentativo di rimonta delle ceche (10-14). Rapha Folie, rientrata solo pochi giorni fa a Bologna, si fa sentire al centro e firma a muro il 15-19, poi c’è un bel diagonale di Fabris (5 punti nel set), un muro di De Kruijf (3 nel set) e l’Imoco vola a +5 (16-21). Conegliano prende il largo, Hill va a segno, Lee la imita mostrando ottimi colpi in attacco (18-23) e le Pantere chiudono avanti il primo set per 21-25 con Folie (5 punti nel set).

Secondo set: partono forte De Kruijf e Hill, che con l’ace firma l’1-3 iniziale, ben coadiuvate da Simone Lee. Poi sale in cattedra il muro gialloblù (vera arma in più nel match per le Pantere, 11-0 il conto finale), prima con Folie, poi doppietta di una super Robin De Kruijf (3 blocks alla fine) e l’Imoco fa il break. C’è anche Lee in attacco dopo una serie di battute insidiose di Fabris e le belle difese delle Pantere che scappano ancora (8-13). L’Imoco dilaga con l’ace di Kim Hill (8-14), poi Fabris sigla il 12-18. Emonts e compagne non mollano e tengono vivo il set, ma con una battuta efficace e una buona difesa Wolosz e compagne. Sul 16-21 entrano Nicoletti e Bechis, poi c’e’ anche Cella per il giro dietro nel finale. Ancora un’efficacissima De Kruijf colpisce dal centro (18-23) mentre si fanno sentire i tifosi gialloblù. L’Imoco chiude anche il secondo parziale con gli attacchi di Nicoletti per 21-25.

Terzo set con primo vantaggio per l’Agel con i colpi di Trnkova (2-0), ma l’Imoco pareggia subito e riparte. Si resta un po’ in equilibrio, la difesa e la ricezione (efficace Silvia Fiori alla sua prima partita europea da titolare) funzionano, poi Wolosz alza il ritmo e fa impazzire il muro di casa con le sue giocate: Hill attacca bene da tutte le posizioni, poi Fabris (13 punti con il 62%) va a segno e l’Imoco resta avanti 12-14. Ancora bene Fiori in difesa, poi Lee (11 punti) trasforma, nell’azione seguente ace di capitan Wolosz (6 punti con 3 aces e 3 muri!) e l’Imoco allunga ancora (14-18). Time out di coach Cada. Anche Folie alza il volume dell’attacco al centro, poi Hill (14 punti alla fine) colpisce e le Pantere continuano il break fino al 14-20. Entra Cella, con lei anche Nicoletti e Bechis e l’Imoco finisce bene 15-25 (ace di Lee per chiudere) con un bel 3-0 la partita che rilancia il morale giallobù e mantiene in vetta al girone di Champions la squadra di coach Santarelli, che con questo successo ottiene la prestigiosa qualificazione ai play off a 6 almeno come miglior seconda.