L'Imoco Volley è una schiacciasassi, mette sotto anche Bergamo e rimane in vetta

VILLORBA Ricco prepartita al Palaverde con la presentazione dell’estate degli Imoco Volley Camp 2018 (5 settimane a Bibione, Brunico e Foligno), i fiori di rito consegnati all’ex Ofelia Malinov e l’iniziativa Samsung Fair Play contro il cyberbullismo. Poi si inizia la “classica” tra Imoco Volley e Foppapedretti Bergamo, con la capolista che si schiera con Wolosz-Fabris, Melandri-Danesi, Hill-Bricio libero De Gennaro e la Foppa con Malinov-Malagurski, Popovic-Strunjak, Marcon-Sylla, libero Cardullo.

L’inizio gara è dalla parte delle Pantere (4-2), ma presto Malagurski e Sylla raggiungono e sorpassano le padrone di casa fino al 6-9 che costringe Conegliano al time out. Wolosz accelera il gioco e ne beneficia Samanta Fabris, brava ad accorciare fino al -1 (9-10). Ma Bergamo, pur incompleta, è agguerrita e continua a spingere, Sylla trova punti importanti e manda a +4 le orobiche (12-16). L’Imoco non si scompone, De Gennaro infiamma il Palaverde con un paio di difese-monstre, Wolosz è ispirata ad innescare le sue bocche da fuoco e le Pantere con un break imperioso (7-1) rimettono la testa avanti 19-17. Ora è coach Micoli a chiedere time out. Per qualche scambio si resta in equilibrio, poi le fuoriclasse gialloblù alzano il ritmo e la Foppa ne fa le spese: Kim Hill (7 punti nel set) piazza un mani e fuori eccezionale da seconda linea, Bricio mostra il suo repertorio e l’ingresso-lampo di De Kruijf (suo l’ultimo punto) permette alle Pantere di chiudere 25-22 coronando la rimonta.

Simile l’andamento del secondo set, con la Foppapedretti aggressiva e precisa dall’inizio (4-7), capace di cogliere punti importanti a muro con Malagurski e Popovic. Malinov e compagne salgono spedite fino al +5 (11-16), ma come nel set precedente l’Imoco alza il ritmo, difende molto e grazie ai muri di Melandri, le fast di Danesi e i coloi vincenti di Bricio e Hill (13 punti in due nel set) raggiunge la parità a quota 18. Ma stavolta Sylla e Malagurski (7 punti nel set con il 60%) continuano a martellare e allungano ancora (23-21), mentre entrano De Kruijf e Nicoletti. Proprio la bionda vicentina dopo una bella difesa di squadra piazza il pareggio (23-23) e si entra nello sprint finale. Il primo set point è per Bergamo, lo annulla di forza Samy Bricio, ma sul secondo Miram Sylla chiude 24-26 e pareggia il conto.

L’Imoco, che intanto vede uscire Samanta Fabris, ancora alle prese con l’allergia, sostituita da Nicoletti (con De Kruijf al centro per Danesi), parte fortissimo nel terzo set, con Hill e Bricio a trascinare l’attacco fino al 10-6. Ma Bergamo, rinfrancata dal successo parziale, torna vicina (10-9) e coach Santarelli chede time out e le Pantere ripartono di slancio. Laura Melandri (MVP) ispiratissima sigla due punti in fila, la difesa cresce di intensità e l’Imoco scappa via imprendibile (17-10). Melandri (scatenata in attacco, 71%, 3 muri e 9 punti nel set!) e Bricio continuano a spingere, Nicoletti (4 punti) è precisa quando chiamata in causa, Bergamo prova anche con Boldini per Malinov, ma il risultato non cambia e una botta di Bricio manda le Pantere a +9 (21-12). L’Imoco chiude il set con autorità 25-13 e torna a condurre.

Quarto set: Cisky Marcon e le sue compagne dopo la mazzata del terzo parziale provano a rimettere il match in equilibrio, ma l’Imoco sospinta dagli oltre 4000 del Palaverde non lascia scappare la squadra ospite. Dopo il minibreak iniziale orobico (1-3), Bricio e ancora Melandri riportano l’Imoco a contatto, Popovic tiene Bergamo avanti (5-6). Melandri stasera è invalicabile a muro, suo il “block” dell’8-6 che consiglia a coach Micoli il time out tecnico. Ma la maturità e la compattezza della capolista, più forte di assenze e avversità varie (anche stasera out Folie e dopo il primo set Fabris), non lascia scampo a Malinov e compagne: Samy Bricio va due volte a segno per il +4 (10-6), poi Nicoletti, ancora la messicana e le difese di Moki De Gennaro spianano la strada a un’Imoco che non si ferma più: 13-7. Sul 21-12 c’e’ anche l’esordio casalingo per un’applauditissima Simone Lee che va subito a punto e fa esplodere il Palaverde. Da lì in poi le Pantere devono solo non sbagliare e controllare la timida reazione di Marcon e compagne per portare a casa l’ottava vittoria consecutiva in campionato e altri tre punti che rinsaldano il primo posto in vetta. Ora settimana “on the road” per l’Imoco Volley che giovedì sarà a Istanbul per sfidare il Fenerbahce nel terzo turno di Champions prima della trasferta di Monza domenica in campionato.