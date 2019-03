Ultima di regular season per l'Imoco: contro Brescia arriva una sconfitta indolore

Sconfitta indolore per le Pantere dell’Imoco Volley che vengono sconfitte al tie break a Montichiari dalla Millennium Brescia che si conferma bestia nera e come all’andata vince 3-2 dopo una partita in altalena. L’ex Nicoletti e le sue compagne curiosamente sono l’unica squadra in Regular Season a restare imbattute contro l’Imoco, che comunque si tiene stretto il suo primo posto in classifica e non potrà essere raggiunta, visto il buon vantaggio sulle inseguitrici con una sola giornata da giocare, sabato 30 al Palaverde (20.30) contro Busto Arsizio. Apprensione per l’infortunio a Marta Bechis, partita titolare, che ne primo set è uscita per un guaio a una caviglia da valutare nei prossimi giorni. Ottima prova nella squadra di Conegliano (che ha tenuto a riposo De Kruijf, Hill, De Gennaro, Folie e Lowe) per la coppia di bomber Tirozzi-Fabris, 47 punti in due, mentre la bresciana Anna Danesi è stata premiata dalla FIPAV locale prima della gara per l’argento mondiale con le azzurre.