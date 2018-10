Grande prima di campionato al Palaverde per l'Imoco: netta vittoria contro la Pomì

Grandi emozioni nel prepartita della prima di campionato al Palaverde, si inizia con la premiazione delle tre azzurre medaglia d’argento mondiali, poi i brividi per lo stendardo del secondo scudetto issato al soffitto dai Presidenti Garbellotto e Maschio, scortati da capitan Wolosz e Moki De Gennaro. Ma non è finita, dall’entusiasmo per le celebrazioni azzurro-tricolori, si passa alla commozione per il minuto di silenzio in memoria di Sara Anzanello (le due squadre hanno esposto uno striscione alla memoria della campionessa) e Gilberto Benetton.

Dopo questo mix di emozioni, si parte per la prima giornata di fronte ai 5000 del Palaverde, e coach Santarelli schiera la sua Imoco Volley con Wolosz-Fabris, Tirozzi-Easy, Samadan-Danesi e libero De Gennaro. Un po’ di equilibrio solo all’inizio (8-5) dopo gli aces dell’ex Tirozzi e le difese di Wolosz e compagne, poi c’è solo la squadra delle Pantere in campo: la regia frizzante di Asia Wolosz, i muri di Samadan, le bombe di Easy (75% in attacco) e di una Samanta Fabris in grande spolvero (5 punti), le difese di De Gennaro, e le gialloblù volano via già sul 13-6 con un altro turno velenoso in battuta di Vale Tirozzi. Coach Gaspari prova a scuotere la sua squadra con i cambi, ma a parte qualche sprazzo di Rahimova la Pomì non dà mai l’impressione di poter trovare il bandolo contro un’Imoco scatenata che fa esplodere il Palaverde con il 25-12 finale.

Nel secondo set c’è equilibrio all’inizio (8-8), poi pian piano l’Imoco prende spazio e fa il break con una serie di muri imperiosi di Anna Danesi, bravissima a fermare gli attacchi di Rahimova e compagne e mandare le Pantere fino al +3 (15-12). Dopo il time out, la Pomì inserisce Gray e la rientrante Caterina Bosetti che dopo aver assistito al -5 (19-14) sono protagoniste di un break 4-0 che rimette il set in equilibrio (19-18). Ma la squadra di coach Santarelli si ricompatta e con i colpi spettacolari di Easy (efficacissima anche nel secondo parziale con l’83% in attacco e 6 punti) e Fabris (80%), ben imbeccati da una Wolosz in grande spolvero, risale al comando nonostante una Pomì che attacca bene (Rahimova 9 punti con l’80% nel set). Fabris firma il 20-18, poi Danesi tocca ancora, Tirozzi passa in diagonale e le Pantere volano 24-21, incamerando il set 25-22 al secondo set point.

Terzo set con la Pomì capace di prendere per la prima volta il vantaggio con un’ottima Gray, ma Megan Easy prende in mano la situazione a suon di attacchi ed aces e riporta le Pantere avanti 8-6 facendo salire l’entusiasmo dei tifosi gialloblù giunti in massa al Palaverde per l’esordio delle campionesse d’Italia. Martina Samadan si muove bene in fast, Moki De Gennaro dà spettacolo in difesa e quando serve nel secondo tocco, Tirozzi salva palloni impossibili e l’Imoco vola ancora a +5 (16-11) concretizzando i palloni salvati con gli attacchi potenti di Easy (MVP) e Fabris. Le Pantere continuano a difendere contro una Pomì che nonostante i cambi non riesce a venire a capo di un’Imoco che gioca con il sorriso, leggera e al tempo stesso spietata. Danesi chiude il 18-11, poi Easy piazza un ace e l’Imoco vola via imprendibile sul 20-12. Da lì in poi è solo passerella per le ragazze di coach Santarelli che chiudono un grande esordio divertendosi e divertendo il pubblico con palloni di grande fattura fino al 3-0 finale. E poi la festa continua con la consueta “invasione” di campo e il caldo abbraccio di un pubblico in delirio per le fantastiche Pantere.