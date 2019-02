Contro Chieri l'Imoco Volley schiera le riserve ma vince comunque per 3-0

Coach Santarelli dopo il recente tour de force opta nel match domenicale con la Reale Mutua Chieri per un turnover che vede in campo Bechis-Lowe, Danesi-Folie, Tirozzi-Sylla e libero Fersino. Dall’altra parte Chieri offre una resistenza eroica nei primi due set, in cui tiene sulla corda le Pantere fino ai palloni finali che premiano il cinismo e l’esperienza delle campionesse d’Italia.

La partenza del match, dopo la celebrazione di Un Cuore per l’Autismo per la Fondazione Oltre il Labirinto, è tutta per le piemontesi che volano fino all’1-4 con battuta e muro in grande efficienza. Si scalda il braccio mancino di Karsta Lowe, suo il 3-4, poi la baby Eleonora Fersino fa vedere le sue grandi qualità difensive e ancora Lowe sigla il 5-6. Miriam Sylla piazza l’ace del primo pareggio 6-6. Ma Chieri con ordine torna avanti, Akrari a muro sigla il 6-8. L’Imoco torna a pareggiare, 10-10 con ace Tirozzi (12 punti, 2 aces, vicino all’80% in ricezione), poi ancora il servizio di Marta Bechis dà il primo vantaggio 13-12. L’Imoco sembra aver preso l’inerzia e allunga ancora fino al 15-12, mettendo pressione con la battuta a una ricezione piemontese che fatica (4 aces delle Pantere nel set). Angelina non ci sta e trascina le ospiti a -1 (15-14). Ancora la battuta dà i frutti più succosi alle Pantere di coach Santarelli, il 18-15 è merito di un ace di Folie, Tirozzi spara il diagonale del 21-18, ma arrivano un paio di sbavature ed è ancora equilibrio sul 21-20. Ora le ospiti ci credono, una aggressiva Angelina (7 punti nel set)piazza il 22-22, poi la Reale Mutua approfitta di un errore di Sylla per il 22-23. Time out di coach Santarelli. Sylla si riscatta subito e pareggia, poi un bel muro di Folie dà il primo set point. L’Imoco ora difende, Fersino “para” una bordata ospite e Lowe (7 punti nel set per la californiana che chiuderà da MVP) trova la palla vincente per il 25-23.

Anche nel secondo set il primo vantaggio è delle piemontesi (0-3), ma Danesi in fast accorcia subito. Il parziale è equilibrato, Chieri tiene il ritmo delle Pantere e resta in vantaggio: Lowe risponde ad Angelina (5-6), ma Middelborn sigla in fast il nuovo +3 (5-8). L’Imoco torna sotto con Tirozzi e Danesi (9-10), poi Sylla chiude la saracinesca a muro e pareggia a quota 11. Si combatte punto a punto, Fersino e Sylla difendono, Bechis va a segno di prima intenzione per il 15-15. Ma la Reale Mutua è ancora agguerrita e avanza 15-17, ma Tirozzi pareggia subito. Il 20-19 è un colpo di Miriam Sylla, ma Chieri pareggia ancora. Nello sprint finale si alternano prodezze a qualche errore da ambo le parti, alla fine è più concreta la squadra di casa che come nel primo set chiude 25-23.

Nel terzo set le Pantere non vogliono correre rischi e spingono fin dall’avvio con le bordate di Sylla e Tirozzi (7-4). Entrano Starcevic e Barysevic per Chieri, ma Conegliano ha preso ritmo ed ora è difficile per le piemontesi restare attaccate: Sylla mura per l’11-6 e coach Sinibaldi chiede time out. Ancora un’ottima Sylla (13 punti, 4 muri) attenta a murare la fast ospite, poi Bechis vince un confronto sotto retee le Pantere restano avanti 13-8. L’Imoco senza strafare tiene il vantaggio e allunga ancora con una buona difesa, gli attacchi di una concretissima Lowe (19 punti) e i colpi tutta energia di Miriam Sylla (18-12, poi 20-13). Il match è segnato, nelle battute finali infortunio al ginocchio per la bielorussa Barysevic, uscita in barella tra gli applausi dei 4000 del Palaverde, prima della chiusura di Folie e Lowe per il 25-15 finale che mantiene le Pantere in testa alla classifica di A1.

Sabato prossimo alle 20.30 Pantere di nuovo in casa per l'anticipo della 7° giornata con la Lardini Filottrano. Nel prepartita sono state presentate le 6 settimane degli Imoco Volley Summer Camp 2019 a Conegliano (City Camp),a Bibione (Summer Camp) e a Brunico (Master Camp).

IMOCO VOLLEY – REALE MUTUA CHIERI 3-0 (25-23,25-23,25-15)

Imoco: Bechis 3,Folie 7, Danesi 9, Lowe 19, Fersino, Tirozzi 12, Sylla 13. N.e.: De Gennaro, Fabris, Moretto, Wolosz, De Kruijf. All. Santarelli

Reale Mutua: Poulter 1,Perinelli 6, Caforio , De La Caridad Silva 5,Angelina 20,Middleborn 7,Barysevic,De Lellis,Akrari 3. N.e.: Tonello, Bresciani. All. Sinibaldi

Arbitri: Piubelli e Cavalieri

spettatori: 4.080

MVP: Lowe