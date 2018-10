Semifinale al Trofeo Kappa: le Pantere vincono 3-0 contro Cuneo

Bella vittoria per l’Imoco Volley al Trofeo Kappa di Cuneo nella semifinale con le padrone di casa, neopromosse in A1, la Bosca San Bernardo. Un netto 3-0 che ha visto le Pantere sciorinare una prestazione gagliarda, con un attacco che ha viaggiato su altissime percentuali (55% complessivo di squadra) spinto dalla capitana Wolosz capace di alimentare benissimo le bocche da fuoco, tutte in grande spolvero. Domenica alle 17.30 in finale sarà sfida alla Savino del Bene Scandicci (che ha battuto Chieri, altra neopromossa, per 3-0 nella prima semifinale), un bell’antipasto delle alte sfere di una A1 che inizierà giusto tra due settimane al Palaverde con l’anticipo Imoco-Pomì alle 20.30.

Sabato sera la partita è stata fin dall’inizio in mano alla squadra di coach Santarelli, spietata (25-15) già nel primo set dove si sono distinte la “solita” Fabris (7 punti nel set, saranno ben 19 alla fine con due aces e il 50% in attacco), e un’effervescente Megan Easy (5 punti nel set, 15 in totale con un ottimo 56%). A riposo Samadan, c’era la giovane Brandi al centro (2 punti), ma questo non ha impedito al muro gialloblù di essere un’altra arma decisiva (8-1 il totale), e anche qui c’è lo zampino di “Sam” Fabris che da sola ne ha piazzati ben 4 sulle schiacciatrici piemontesi. A parte una Cruz aggressiva (14 punti alla fine), l’Imoco non soffre nemmeno nel secondo set, facendo vedere anche buone cose in difesa con Fersino e la seconda linea sempre attente, regolando 25-19 una Cuneo che sta prendendo confidenza con il ritmo della A1.

Nel terzo set le distanze sono un po’ meno marcate (8-7, 21-17 i parziali), ma l’Imoco Volley tiene sempre il pallino, con una Wolosz ispirata (anche 2 muri e 3/3 in attacco per 5 punti finali), 7 punti di Fabris, la coppia Tirozzi (62% in attacco!)-Easy sempre puntuale e Gaia Moretto (10 punti, anche lei sopra il 60% in attacco) che sale in cattedra al centro. C’è spazio anche per Marta Bechis e qualche sprazzo delle giovani Frosini, Cortella e Cagnin prima del 25-20 finale che sigla il 3-0. Domenica alle 17.30 sarà una bella sfida e un bel test il primo incrocio stagionale con la Savino del Bene Scandicci nella finale del Torneo Kappa.