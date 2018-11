Grande vittoria in trasferta per l'Imoco Volley: battuta Filottrano tre set a zero

Dopo il quinto 3-0 consecutivo nelle prima cinque uscite di Campionato, stavolta a Osimo con la Lardini Filottrano, l’Imoco Volley non si ferma e continua il suo tour del force per un’altra settimana che si preannuncia intensa: Mercoledì alle 20.30 si torna al Palaverde per la grande sfida con l’Igor Novara che si rinnova stavolta sotto forma di recupero della quarta giornata di andata, rinviata per la Supercoppa. Si gioca alle 20.30, prevendita già attiva lunedì e martedì al Palaverde (16-18.30) e on line su www.vivaticket.it (e nei punti vendita Vivaticket in tutto il Veneto). Ma non finisce qui! Domenica ancora campionato al Palaverde per l’ottava giornata con la partita Imoco Volley-Club Italia alle 17! Prevendita giovedì e venerdì al Palaverde (16.18.30) e su Vivaticket.

LA CRONACA DEL MATCH

Davanti ai 1500 del PalaBaldinelli, l’Imoco batte 3-0 anche la Lardini Filottrano dell’ex Chiappini e si mantiene imbattuta in campionato. Nella Lardini la novità è Schwan nello starting six al posto di capitan Di Iulio non al meglio della condizione. Niente turnover per Santarelli, che inizia con la squadra titolare che parte subito forte: il muro di Sylla e l’ace di Fabris consentono all’Imoco di prendere slancio (3-6), ma la Lardini nella prima metà del set ribatte colpo su colpo alle tricolori.

L’ex Vasilantonaki e Whitney (9 punti in due nel primo set) si fanno sentire in attacco dopo il primo allungo di Wolosz e compagne, ma muro di Pisani fa esplodere il PalaBaldinelli e regala la parità a quota 10 ad una Lardini agguerrita.L’Imoco però non si lascia intimorire e riparte con Fabris (15-18) e Sylla (16-20). L’ingresso di Fersino al servizio produce due difese della classe 2000, sempre più rivelazione stagionale, che una efficacissima Miriam Sylla (6 punti) trasforma nel 17-23. Chiude Kim Hill (6 punti nel set), sarà top scorer con 13 in una partita dove ancora una volta Joanna Wolosz, premiata MVP, ha coinvolto tutte le sue attaccanti nel gioco offensivo. Anche nel secondo set partono forti le Pantere dell’Imoco (1-4), la Lardini (con Cogliandro in sestetto) fatica a rimanere in scia (3-7). Whitney dimezza il divario (7-9), ma le Pantere con la panchina sempre più coinvolta (2 punti per Gaia Moretto) mantiene alto il livello sia nel gioco che specialmente in difesa, costringendo spesso all’errore l’attacco di casa, ed è break (8-14). Ancora le braccia armate di Vasilantonaki e Whitney provano a riavvicinare Filottrano (17-22), ma il finale è ancora di marca Imoco Volley e le Pantere volano 2-0.

Il terzo set vede le campionesse d’Italia chiudere rapidamente la pratica: Kim Hilll (63% in attacco) e Sam Fabris fanno il vuoto in apertura di terzo parziale (2-6), e poi non si fermano più. l’Imoco spinge a più non posso e sull’ace di Miyu Nagaoka (8-19) prende il volo definitivamente verso altri tre punti, siglati dall’attacco vincente di Valentina Tirozzi.