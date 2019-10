L'Imoco Volley riparte da dove aveva finito: battuta Monza al Palverde

Di fronte a 4700 spettatori è andata in scena la grande “prima” di campionato al Palaverde per le Pantere, che dopo aver celebrato con il loro pubblico la scorsa stagione, tra la premiazione del Miglior Pubblico e la cerimonia dello stendardo-scudetto, hanno colto i primi tre punti della stagione vincendo il big match con la Saugella Monza. Coach Santarelli lancia in sestetto Wolosz-Egonu, Folie-De Kruijf, Sylla-Geerties, libero De Gennaro; risponde coach Dagioni con Skorupa-Ortolani, Heyrman-Danesi, libero Parrocchiale.

Il primo set vede le campionesse d’Italia partire subito forte con una Egonu che dimostra già un’ottima intesa con capitan Wolosz e va avanti 8-5. L’ex Danesi (premiata prima del match dalla società di casa) ricuce lo strappo dando sostanza sotto rete alla Saugella. Ma un’ottima Sylla, che sarà MVP del match con 16 punti e 3 muri, spinge ancora per l’11-6. Skorupa e compagne però non mollano, Conegliano sbaglia qualcosa e con un bel break le brianzole pareggiano 13-13. Il pubblico del Palaverde si infiamma per lo scambio del 14-13 che vede salire in cattedra Monica De Gennaro che a suon di difese-monstre (spettacolare quella che propizia il 14-13) permette a Wolosz di smarcare Folie, De Kruijf ed Egonu per il nuovo break (20-16). Sarà l’allungo decisivo che consente alle Pantere di chiudere 25-19. Nel secondo parziale l’equilibrio è più marcato, la Saugella lavora bene a muro e in difesa con Parrocchiale e prende anche la testa sul 12-13, poi 14-17 con Heyrmann sugli scudi.

L’Imoco è granitica e non lascia scappare le ospiti, De Kruijf alza il muro per il 16-17, poi la imita Folie e Conegliano pareggia a quota 18. Il sorpasso 19-18 (parziale 5-1) è di Paola Egonu, il gioco veloce delle Pantere è di difficile digestione per la difesa della Saugella e coach Dagioni getta nella mischia anche Orthmann. Nonostante alcune prodezze delle vecchie conoscenze del Palaverde Skorupa e Ortolani, allo sprint finale l’Imoco (breve apparizione anche per Sorokaite, convalescente) è più cinica e chiude 25-23 con un ace di Egonu (10 punti nel set, chiuderà con 21 e il 51% in attacco.). Il terzo set è il meno equilibrato, Conegliano scappa via 4-1, poi 11-7 con una progressione importante di Miriam Sylla che attacca e mura bene.

Folie va a segno e chiude la saracinesca (13 punti e ben 6 muri!), De Kruijf e Geerties mettono punti pesanti, Egonu chiude le situazioni più complicate e le Pantere volano via fino al 18-11. C’è anche il tempo per l’esordio della giovane Cagnin, proveniente dal vivaio del Volley Pool Piave. Ultimo sussulto di Monza con Orthmann e Ortolani che risalgono al -3 (23-20), ma l’Imoco non ci sta e chiude 25-20 e incamera i primi tre punti stagionali. Alla fine è festa per il pubblico che si riversa sul campo per abbracciare le beniamine vecchie e nuove con la maglia gialloblù- Mercoledì Conegliano in trasferta per l’anticipo con Brescia a Montichiari.