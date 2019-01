Grande prestazione per l'Imoco Volley: in trasferta contro Novara vince 3-0

Imoco Volley vestita a festa per la diretta Rai del saturday night che propone la supersfida di Novara tra la capolista Igor e le Pantere di Conegliano. Già dal primo set si vede come la squadra di coach Santarelli, in una sorta di prova generale per la Final Four di Coppa Italia, abbia messo l’abito delle grandi occasioni: la battuta è martellante dall’inizio alla fine del set, il muro domina la scena (6-1 nel parziale), difesa e regia che danno ritmo e “bollicine” al gioco gialloblù fin dall’inizio: 0-5 la partenza sprint di Conegliano, con Sylla e Danesi (2) che tre volte in fila alzano il muro su Egonu. L’opposto azzurra si incarica del tentativo di riscossa dell’Igor, ma Anna Danesi (6 punti, 4 muri nel set) piazza anche l’ace per un altro break (3-11). Dopo un altro muro, stavolta di De Kruijf (5-14) entrano dalla panchina piemontese Plak e Nizetich che provano a dare uno scossone, e Novara arriva a -5 (13-18). Appena Carlini e compagne si avvicinano, l’Imoco alza il ritmo con le difese di De Gennaro e le bombe in attacco di Fabris, così torna a prendere in mano il gioco. Kim Hill risolve un lungo scambio, poi piazza l’ace del 15-22 e Conegliano scappa via di nuovo. Egonu e Bartsch non mollano e le piemontesi tornano vicine (19-23), manel momento chiave ci pensa ancora il muro (Sylla e Danesi) che sigla il 20-25 finale.

Nel secondo set dopo il minibreak iniziale dell’Igor (2-0), le Pantere continuano a marciare spedite con la coppia De Kruijf-Fabris che confeziona punti pesanti e l’Imoco riesce subito a sorpassare. Un altro muro di una Danesi in versione mondiale (grande partita della bresciana, MVP con 12 punti e 6 muri totali) regala all’Imoco il 2-5, poi Wolosz dà velocità al gioco rendendo le cose molto difficili per il muro di casa (8-13). Sul 10-15 inizia un breve passaggio a vuoto per le Pantere (entra anche Tirozzi per qualche rotazione) che consente a Novara un break di 4-1 che riapre il set (14-16 messo a terra da Chirichella). Ma l’Imoco è spietata, cinica nei momenti che contano e si riprende subito, invece Novara sbaglia troppo (10 errori in attacco nel set) e in un batter d’occhio Hill (due punti in fila) e compagne tornano a +4 (14-18). Sussulto sul muro di Carlini (17-20), time out volante di coach Santarelli che rinserra le fila. Al rientro Conegliano ritrova un’Anna Danesi dominante (attacca e mura) che le permette di chiudere con un grande rush finale anche il secondo set (18-25).

Terzo set con l’Igor Gorgonzola avanti nel punteggio (6-3), ma l’Imoco che dà spettacolo con Asia Wolosz che si diverte a smarcare Robin De Kruijf in tutti i modi possibilI. Plak, entrata al posto di Piccinini, cerca di mettere pressione con la battuta, ma De Kruijf va a segno anche in…palleggio e le Pantere tornano a contatto (7-6). Il primo sorpasso arriva proprio con De Kruijf (10-11), poi è ancora “The Queen”, la più sollecitata in attacco insieme a Sam Fabris in questo momento del match, a portare avanti l’Imoco (12-15). L’Igor però vuole mantenere il primato in classifica e con orgoglio risale a -1 grazie a Bartsch (15-16). Nel momento del bisogno Moki De Gennaro piazza una grande difesa, Fabris trasforma il punto ed è 15-17. Entrano Vale Tirozzi per Conegliano, Niezetich per Novara ed è l’argentina a sparare l’ace del pareggio a quota 18. Plak buca il muro due volte (22-20), ma Hill con un gran colpo di classe accorcia, poi Egonu sbaglia ancora ed è parità (22-22). Sul 23-23 lo sprint decisivo, Sylla piazza, Novara difende, Bartsch va out (tanti errori per Novara, ben nel match) e dà il match ball alle Pantere che chiudono al primo tentativo con una grande combinazione Wolosz-Fabris per il 23-25 finale. Un grande 3-0 esterno per l’Imoco Volley che riaggancia in classifica la capolista e si lancia al primo posto fino a quota 37 fino a domani, con Scandicci (36 punti) che giocherà in casa del Club Italia e può balzare al comando. Ora l’Imoco Volley guarderà ai prossimi impegni, la sfida di martedì a Bergamo in campionato e poi la grande kermesse della Coppa Italia a Verona il prossimo week end.

Samanta Fabris: “Oggi abbiamo fatto un bel lavoro, vincendo abbiamo ripreso Novara in classifica con tre punti e ora guardiamo alla Coppa Italia con fiducia. Siamo una squadra completa, c’e’ sempre spazio per tutte e lavoriamo bene, mi piace tanto giocare in questa squadra, una squadra spettacolare. Ora però sappiamo che possiamo fare ancora di più, possiamo migliorare ancora in vista dei prossimi appuntamenti".

IGOR NOVARA – IMOCO VOLLEY 0-3 (20-25,18-25,23-25)