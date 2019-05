L'Imoco Volley si regala il match point Scudetto: battuta l'Igor Novara per 3 set a 0

Tutto esaurito al Palaverde per gara2 di finale della sfida infinita tra Imoco Volley e Igor Novara, che inizia sulle note dell’inno di Mameli eseguito dalla Banda degli Alpini di Conegliano, tradizione fissa delle finali scudetto delle Pantere. In una fantastica atmosfera inizia il match e coach Santarelli conferma lo starting six della vittoria in gara1 con Wolosz-Fabris, Danesi-De Kruijf, Hill-Sylla, libero Monica De Gennaro. Risponde Novara con Carlini-Egonu, Chirichella-Veljkovic, Plak-Bartsch, libero Sansonna.

Il primo set vede le Pantere continuare il monologo di gara1, con il primo strappo sul 7-5 con una Fabris in grande spolvero. Egonu (solo 2 punti nel primo set) riesce a pareggiare, ma c’e’ un nuovo break (4-0) propiziato da Hill e ancora Fabris, ben smarcate da capitan Wolosz (MVP del match alla fine), per l’11-7. L’Igor, priva del suo faro in attacco, non riesce a reagire e si rompe l’argine: Kim Hill dà spettacolo in attacco e a muro, Miriam Sylla martella, De Gennaro difende, Novara sbaglia troppo (14 errori in attacco di Novara alla fine contro soli 6 dell’Imoco) e Conegliano scappa via (18-12, 20-13), fino a chiudere con Sam Fabris (6 punti nel set con il 66%) per un comodo 25-16 in poco più di 20 minuti.

Nel secondo set le piemontesi trovano la strada per fare partita pari con gli attacchi di Bartsch e di una ritrovata Paola Egonu (8 punti nel set): dal vantaggio gialloblù 9-6 l’Igor riesce a ricucire fino al 9-9 complice anche un muro di Chirichella. Ma Conegliano non si scompone, Wolosz comincia a rimpinzare di palloni al centro le sue centrali e sia De Kruijf che Danesi mettono giù palloni importanti, rendendo la vita difficile al muro piemontese. Tre punti in fila di una scatenata Anna Danesi (un attacco e due “monster blocks”, 6 punti in totale nel set per la bresciana) permettono alle Pantere un ulteriore allungo a +4 (19-15), poi Sam Fabris e Sylla tengono il vantaggio (22-17). Un passaggio a vuoto di Fabris e un paio di sassate di Egonu rimettono in scia l’Igor (23-21), poi ancora l’opposta ospite sigla il -1 (24-23), ma la muraglia umana del Palaverde può esplodere di gioia per il 25-23 che manda Conegliano avanti 2-0.

Terzo set, pronti-via e le Pantere di coach Santarelli scappano via decise, 5-0, poi 7-1 con Moki De Gennaro che fa miracoli in difesa e Miriam Sylla (top scorer con 13 punti, il 57% in attacco e 2 muri) scatenata in attacco a dare una mano a Fabris (11 punti). Pian piano però Novara torna sotto (10-5) con Carlini che ora si affida praticamente solo a Paola Egonu. Tre punti in fila dell’azzurra riportano la squadra ospite a -2 (11-9) e per una volta è la panchina gialloblù a chiedere time out dopo i tanti obbligati chiamati da Barbolini. All’uscita dalla sospensione Conegliano ritrova smalto, Robin De Kruijf si intende a meraviglia con Wolosz e confeziona punti pesanti che riportano le Pantere a +6 (16-10), mentre Novara non è continua e nonostante gli ingressi dalla panchina (Piccinini e Nizetich) non ha la forza per restare attaccata. Ci prova la “solita” Egonu (19 punti e il 43% in attacco con 2 muri) a forzare la rimonta, riportando Novara a -3 (16-13). Hill (12 punti), una super Sylla e un ace di Wolosz fanno allungare Conegliano 19-16, ma non è finita. L’Imoco sbaglia qualcosa di troppo e dopo il 23-21 di Danesi, sono Egonu e Bartsch (ace) a siglare la parità a quota 23, mentre dopo Tirozzi entra Karsta Lowe per Fabris. Brividi per il pubblico del Palaverde, ma proprio la mancina californiana piazza il 24-23 e sul primo match ball Egonu spara out per la festa del pubblico del Palaverde: 25-23 e anche gara2 finisce 3-0! Ma non è finita, lunedì sarà ancora finale al Palaverde con gara3.

ASIA WOLOSZ, MVP

“E’ stato bellissimo giocare oggi in un ambiente così, con un pubblico fantastico, e siamo felicissime di aver regalato ai tifosi una grande soddisfazione vincendo una bella partita. Oggi è stato un po’ diverso rispetto a gara1, noi abbiamo sbagliato qualcosa di più e Novara ad esempio nel finale del terzo set si è fatta sotto minacciosa, lì ci siamo innervosite un po’ e siamo riuscite a vincere il parziale con difficoltà. Questo vuol dire che loro sono sempre una squadra forte e temibile, capace di fare grandi cose e certamente non molleranno. Certamente lunedì verranno qui per dare il tutto per tutto, consapevoli che avranno poco da perdere. Mi aspetto la loro reazione, ma noi non staremo a guardare e cercheremo di migliorare ancora per fare un’altra bella partita. Ci sarà un altro tutto esaurito e sarà un grande spettacolo, proveremo a chiudere la serie, ma ci vorrà la migliore Imoco.”