Profondo buio per il Mogliano Rugby: in Toscana contro I Medicei termina sul 50-0

Termina purtroppo con una sconfitta il Campionato di Top12 per il Mogliano Rugby 1969. La voglia di chiudere le ostilità con un risultato positivo non si è tradotta con la prestazione vista in campo. Non era per nulla facile, i ragazzi ci tenevano ma davanti c'è sempre sia l'avversario che la durezza di tutti i match disputati finora. Ora si continuerà a lavorare per la prossima stagione con la consapevolezza di aver raggiunto comunque l'obiettivo di partenza. E' stato un Campionato stressante e faticoso, una salvezza lontanissima, da raggiungere a tutti i costi che ha logorato non poco le risorse di tutto il gruppo, ma che ha condotto alla meritata possibilità di dare continuità a questo progetto ancora nella massima serie.

Toscana Aeroporti I Medicei v Mogliano Rugby 1969 50 - 0 (33-0)

Marcatori: p.t. 1’ m Cosi tr Newton (7-0); 6’ m Cornelli tr Newton (14-0); 9’ m Basson tr Newton (21-0); 20’ m Cerioni tr Newton (28-0); 39’ m Giovanchelli (33-0); s.t. 42’ m Basson (38-0), 48’ m Biffi tr Basson (45-0); 67’ m Mattoccia (50-0);

Toscana Aeroporti I Medicei: Basson; Cornelli, Rodwell (45’ Biffi), Cerioni, Lubian (50’ Mattoccia); Newton, Esteki (48’ Rorato); Greeff (65’ Cosi), Boccardo, Cosi (49’ Chianucci); Maran (cap.), Minto (48’ Brancoli); Montivero (48’ Battisti), Giovanchelli (49’ Broglia), Schiavon (41’ Zileri). All. Presutti, Basson

Mogliano Rugby 1969: Da Re; D'Anna (60’ Facchini), Pavan (55’ Marin), Guarducci, Faulds (58’ Fabi)>; Jackman, Gubana (48’ Galimberti); Toai Key, Vizzotto (52’ Carraretto), Finotto; Corazzi (cap.), Delorenzi; Michelini (50’ Cincotto), Ferraro (55’ Ceccato), Buonfiglio (52’ Di Roberto). All. Cavinato

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Matteo Liperini (Livorno), AA2 Antonino Nobile (Frosinone)

Quarto Uomo: Stefano Rosamilia (Roma)

Cartellini: nessuno

Calciatori: Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 4/5; Basson (Toscana Aeroporti I Medicei) 2/3;

Note: pomeriggio soleggiato, circa 20°. Campo in buone condizioni. Spettatori circa 800.

Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 5; Mogliano Rugby 1969 0;

Man of the Match: Stefan Basson (Toscana Aeroporti I Medicei)