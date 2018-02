Stagione proprio da dimenticare per il Mogliano Rugby: è sconfitta anche coi Medicei

MOGLIANO VENETO Una partita che I Medicei hanno vinto con merito ma che Mogliano fino a metà del secondo tempo ha davvero pensato di poter recuperare. Le cinque mete subite contro due marcate non fanno pensare ad una partita equilibrata, invece ponendo maggiore attenzione ai dettagli in alcune frangenti della gara, si poteva ottenere un risultato diverso. La giornata non era delle migliori per favorire lo spettacolo, terreno appesantito e pioggerellina continua erano fattori perfetti per indurre all’errore cercando il gioco alla mano. Nel primo tempo, dopo un inizio con errori, falli ed un calcio sbagliato da entrambe le parti, i padroni di casa piazzavano un uno- due mortifero, portandosi sul 14 a zero. Mogliano reagiva e pur non segnando mete guadagnava calci di punizione chiudendo la prima frazione sul sotto di soli 8 punti. L’inizio della ripresa era nuovamente penalizzante per i biancoblù, con la terza meta dei fiorentini. Mogliano però non si abbatteva e con due calci ed una meta si riportava sotto, facendo sperare nel colpaccio. Cosa che non accadeva per le successive due mete della squadra di Presutti, che cancellavano definitivamente le speranze di rimonta. La prima vittoria in Campionato viene così rimandata anche questa volta. Adesso c’è di nuovo una pausa per recuperare le forze prima della partita casalinga contro San Donà del prossimo 10 marzo.

Federico Dalla Nora: “Non posso che constatare che i miei ragazzi hanno cercato di dare il massimo fino alla fine, ma purtroppo non è bastato. Mi ripeto, siamo una squadra giovane, la mischia ha tenuto bene, siamo riusciti a recuperare e a tenere viva la partita. Anche il fatto che abbiamo finito in avanti segnando una meta è un aspetto positivo, ma dobbiamo continuare a migliorare senza accontentarci di arrivare solo vicino al risultato. Sul 17 a 21 l’inerzia era dalla nostra parte ma non siamo riusciti ad avere quello scatto in avanti che ci poteva permettere di portare a casa una partita che considero fosse alla nostra portata. Non abbiamo saputo leggere bene alcune situazioni tattiche e abbiamo pagato a caro prezzo l’errore delle scelte sbagliate. Non si può nemmeno prescindere dai placcaggi, se non placchi a questo livello vieni punito e comunque complimenti ai Medicei per come hanno gestito il match.”

TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI v MOGLIANO RUGBY 35 – 22 (14-6)

Marcatori: p.t. 11’ m Lubian tr Newton (7-0); 16’ m Rodwell tr Newton (14-0); 20’ cp Buondonno (14-6): 24’ cp Giabardo A. (14-6); s.t. 44’ m Citi tr Newton (21-6); 50’ cp Buondonno (21-9); 50’ m Flammini (21-14): 65’ cp Buondonno (21-17); 69’ m Mercerat tr Newton (28-17); 75’ m Montivero tr Newton (35-17); 80’ m Flammini (35-22).

Toscana Aeroporti I Medicei: Mercerat; Citi, McCann, Rodwell, Lubian; Newton, Fusco (61’ Esteki); Bottacci (47’ Chianucci), Boccardo, Greeff (57’ Corbetta); Maran (cap), Savia (58’ Brancoli); Montivero, Broglia (47’ Baruffaldi), Schiavon (53’ Zileri). All. Presutti, Basson

Mogliano Rugby: Giabardo A.; Guarducci (70’ Gentile), D’Anna, De Masi (60’ Zanchi), Buondonno; Giabardo G. ( 73’ Gubana), Gubana (53’ Fabi); Baldino (53’ Ferraro), Corazzi (c), Finotto (65’ Carraretto); Flammini, Bocchi; Bigoni (68’ Vento), Nicotera, Buonfiglio (75’ Ceccato). All. Dalla Nora

Arb. Meconi (Roma), AA1 Angelucci (Livorno), AA2 Bonacci (Roma)., Quarto Uomo: Masetti (Arezzo).

Cartellini: 56’ giallo a Chianucci;

Calciatori: Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 5/6; Giabardo A. (Mogliano Rugby) 1/3; Buondonno (Mogliano Rugby) 3/5;

Note: pioggia, temperatura 8°C, campo in buone condizioni. Spettatori 690.

Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 5; Mogliano Rugby 0.

Man of the Match: Sebastian Rodwell (Toscana Aeroporti I Medicei).

