Torneo “Il giorno degli Angeli”: il Petrarca annichilisce il Mogliano Rugby

Giornata climaticamente stupenda per questa prima uscita stagionale ad Udine, nel torneo di beneficenza che è diventato ormai un classico appuntamento settembrino di precampionato. Al di là del risultato, anche se non è mai piacevole perdere una partita, era importante per i tecnici verificare la condizione sia fisica che tecnica della rosa a disposizione. Al termine della gara ha prevalso nettamente il Petrarca per 40 a 5. I padovani sono sembrati più “in palla” e maggiormente reattivi nelle varie fasi di gioco.

Un primo tempo senza storia, con una buona reazione finale dei biancoblù, che anche nei secondi 40 minuti esprimono maggiore iniziativa e riescono a mantenere la partita sostanzialmente in equilibrio, pur subendo altre due mete e sprecando varie occasioni per ridurre il divario. Nessun dramma da parte dei tecnici Costanzo ed Endrizzi, si trattava solo della prima prova di una stagione molto lunga, c'è ancora tanto da lavorare ma il tempo per creare la giusta amalgama tra i giocatori non manca. Il prossimo appuntamento è per sabato prossimo, 28 settembre, a Calvisano contro i Campioni d'Italia uscenti.

Questa la dichiarazione di Salvatore Costanzo al termine della partita: “Padova si è confermata la solita squadra molto solida e a livello fisico più in forma. Per noi era una prova per vedere a che punto eravamo con la preparazione, c'è da lavorare per essere pronti a sostenere un ritmo di gioco più elevato. Oggi troppi errori sugli interventi difensivi ma lavoreremo duro per migliorare. La prossima partita sarà molto difficile e dura, cercheremo già da lunedi di proporre allenamenti di maggiore intensità per avvicinarci maggiormente ai ritmi di gioco necessari.”

E quella di Enrico Endrizzi: “Affrontavamo una squadra preparata e per noi era la prima uscita stagionale, alcune cose sono andate bene, mentre non siamo riusciti a mantenere il possesso con la continuità che desideravamo. Il carico di lavoro ha sicuramente influito sulle freschezza dei ragazzi, portandoli a commettere qualche errore di troppo. Lavoreremo in settimana per esprimere un'intensità molto diversa sia in attacco che in difesa, nella gara della prossima settimana a Calvisano.”

Torneo “Il giorno degli Angeli” - MOGLIANO RUGBY 1969 v PETRARCA 5 – 40 (5-28)

Marcatori: pt. m. 5' Broggin, tr. Garbisi(0-7; 10' m. Leaupepe, tr. Garbisi (0-14); 24' m. Trotta, tr. Garbisi (0-21); 30' m. Nostran, tr. Garbisi (0-28); 40' m. Scagnolari (5-28); st. 60' m. Beralfin, tr. Fadalti (5-35); 67' m- Minazzato

MOGLIANO RUGBY 1969: Da Re; Pavan, Scagnolari, Cerioni, Guarducci; Ormson, Crosato; Tuilagi, Corazzi (Cap.), Zago; Caila, Favretto; Ceccato, Cincotto, Betti. A disp: Malossi, Michielotto, Michelini, Delorenzi, Finotto, Mengotti, Fabi, Garbisi, Marin, Pratichetti, D'Anna. All.: Costanzo

PETRARCA: Coppo; Leaupepe, De Masi, Brogin, Beraldin; Garbisi, Chillon; Trotta (cap), Fioriti, Nostran; Buttunini, Galletto; Swanepoel, Cugini, Franceschetto. A disp: Rizzo, Carnio, Scarsini, Saccardo, Conforti, Minazzato, Grigolon, Navarra, Fadalti, Capraro, Ragusi, Marchetto. All: Marcato

Arb. Mitrea Marius (Udine); AA1 Burin (Udine), AA2 Vergallo (Udine)

Cartellini: 65' giallo Marin (Mogliano)

Calciatori: Ormson 0/1 (Mogliano Rugby 1969); Garbisi 4/4, Fadalti ½ (Petrarca)

Note: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni, circa 300 spettatori. Partita disputata in 4 tempi da 20 minuti.