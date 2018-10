Coppa Italia: brutta sconfitta del Mogliano Rugby in trasferta contro il Verona

Pesante sconfitta per Mogliano in quel di Verona, una prima giornata di Coppa Italia nella quale la squadra di Cavinato non è mai riuscita ad entrare davvero in partita. Verona dilaga nel punteggio già nella prima frazione, senza che i biancoblù riescano mai a rispondere con proprie marcature. I ragazzi di Mogliano provano comunque sia nella prima frazione che nel secondo tempo a superare la difesa dei padroni di casa con scarsa fortuna. Non demordono mai nonostante il grande divario, ma vengono premiati solo alla fine del match, con la meta meritata da parte di Joe Toai Key. La trasformazione di Giacomo Da Re conclude la gara con il risultato di 48 a 7. La prestazione vita oggi non è giustificabile solo dall’ampio turnover, si è trattato di una giornata storta, nella quale molte cose non hanno girato nel verso giusto. La cosa migliore sarà continuare a lavorare sodo, pensando ad affrontare al meglio la prossima gara, che vedrà Mogliano contrapposto al Valsugana già sabato prossimo al “Quaggia”.

Il team manager Enrico Endrizzi: “Complimenti al Verona per la prestazione solida espressa in campo. Noi oggi non siamo stati all’altezza di una squadra che vuole confermare la crescita ottenuta fino ad oggi. Se nella scorsa settimana avevamo visto dei passi in avanti, oggi dobbiamo riconoscere che abbiamo anoìcora molta strada da fare davanti a noi. Come staff ne siamo consapevoli e i giocatori lo sono altrettanto. Nessun dramma, proseguiamo nei nostri obiettivi continuando a lavorare come abbiamo fatto dall’inizio e tornando in campo per dare battaglia già la settimana prossima".

Verona Rugby v Mogliano Rugby 1969 48 – 7 (34-0)

Marcatori: p.t. 4’ m Soffiato t. Mortali (7-0), 12’ p. Mortali (10-0), 19’ m. Lastra Masotti t. Mortali (17-0), 29’ m. Cruciani t. Mortali (24-0), 39’ m. silvestri t.Mortali (31-0), 42’ p. Mortali (34-0)s.t. 44’ m. Geronazzo t. Mortali (41-0), 77’ m. Salvetti t. Mortali (48-0), 80’ m. Toai Key t. Da Re (48-7)

Verona Rugby: Buondonno (18’ Geronazzo), Zanon, Conor (45’ Costantinescu), Quintieri, Cruciani; Mortali, Soffiato (41’ Mariani); Zanini (60’ Spinelli), Salvetti (cap), Zago; Groenewald (60’ Signore), Mountariol; D’Agostino (52’ Cittadini), Silvestri (60’ Delfino), Lastra Masotti (52’ Rizzelli). All. Zanichelli

Mogliano Rugby 1969: Facchini (53’ Da Re), Galimberti, D’Anna (cap), Zanatta, Uncini (23’ Pavan), Jackman (53’ Scagnolari), Fabi (46’ Cervellin); Toai Key, Corazzi (41’ Baldino, 53’ Ferraro), Vizzotto; Finotto, Caila; Cincotto, Ceccato (55’ Michelini), Di Roberto (65’ Buonfiglio). All. Cavinato

Arb. Sig. Luca Trentin (Lc)

Calciatori: Mortali (Verona Rugby) 8/8; Scagnolari (Mogliano) 1/1

Note: giornata calda e soleggiata, con circa 27 gradi, terreno in perfette condizioni.

Spettatori: 450

Punti conquistati in classifica: Verona Rugby 5 ; Mogliano Rugby 1969 0

Man of the of the Match: Quintieri (Verona Rugby)