Che sfortuna per il Mogliano Rugby, il trasferta viene sconfitto dal Viadana per 2 punti

Un secondo tempo condotto costantemente nel campo avversario non basta a Mogliano per evitare una sconfitta nella trasferta a Viadana. E’ un vero peccato non aver saputo gestire meglio la prima frazione che si chiude nettamente a favore dei padroni di casa. La reazione vista nella ripresa è stata davvero bella e per pochissimo non ha portato al pareggio. La partita, che poteva sembrare chiusa dopo le tre mete consecutive di Viadana, a dire il vero poteva benissimo trasformarsi in una vittoria, se i biancoblù avessero sfruttato qualche occasione in più di tutte quelle costruite nella seconda parte di gara. Manca ancora qualcosa per riuscire ad essere performanti nell’arco di tutti gli ottanta minuti, speriamo che i ragazzi di Cavinato e Costanzo non si demoralizzino e si facciano trovare pronti e fiduciosi nella prossima gara interna contro Verona. Partita che si disputerà al “Quaggia” dopo una settimana di pausa e che rappresenterà di sicuro un momento fondamentale per tutta la stagione del Mogliano Rugby 1969.

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969 24-22 (21-3)

Marcatori: p.t. 7′ m. Corcoran tr. Ormson (7-0); 22’ cp. Jackman (7-3); 24’ m. Ruffolo tr. Ormson (14-3); 27’ m. Corcoran tr. Ormson (21-3); s.t. 45’ m. Mengotti tr. Jackman (21-10); 70’ m. tecnica (21-17); 75’ cp. Ormson (24-17); 79’ m. Cincotto (24-22)

Rugby Viadana 1970: Apperley; Spinelli, Menon, Ormson ©; Corcoran; Di Marco (60’ Pavan), Gregorio; Tupou; Ferrarini (25’ Moreschi), Ruffolo; Guillemain (55’ Chiappini), Devodier (75’ Gelati); Garfagnoli (70’ Novindi), Silva, Denti Ant. (70’ Breglia). All. Frati/Sciamanna

Mogliano Rugby1969: Da Re; D’Anna, Pavan, Zanatta, Guarducci; Jackman, Fabi (56’ Gubana); Bocchi; Corazzi ©, Mengotti; Baldino, Caila; Michelini (56’ Cincotto), Ferraro, Di Roberto . All. Cavinato

Arb. Vedovelli (Sondrio), AA1 Angelucci (Livorno), AA2 Russo (Milano), Quarto Uomo: Battini (Bologna)

Cartellini: 34’ Caila (Mogliano Rugby 1969) giallo

Calciatori: Ormson (Rugby Viadana 1970) 4/4, Jackman (Mogliano Rugby 1969) 3/4

Note: circa 1500 spettatori

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 4, Mogliano Rugby 1969 1

Man of the Match: Edoardo Ruffolo (Rugby Viadana 1970)