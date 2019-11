Serie B, altra bella performance dell'Atletico Nervesa: 7 gol contro l'Atesina

I primi minuti del match vedono le due squadre studiarsi a vicenda, con i padroni di casa che pur senza costruire nitide occasioni da rete mettono in difficoltà gli ospiti con una difesa molto arcigna. La squadra di mister Regondi crea alcune occasioni da rete con Spatafora su calcio d’angolo e con Tenderini su azione ma non riesce a sbloccare la gara. Nella seconda parte del primo tempo l’atletica Nervesa alza i ritmi e il baricentro e meritatamente segna due gol con Tenderini al 15° e al 17° minuto, abile a battere Vanin la prima volta con un pallonetto e la seconda di sinistro sul angolino.

Nella ripresa mister Regondi fa ruotare tutti gli uomini a propria disposizione e dopo il terzo gal di Youness la gara si mette sui binari dell’Atletico Nervesa che amministra bene il match. Il giovane Lirigzon si mette in luce con una tripletta, ben servito da Bellomo, dopo il suo primo gol di settimana scorsa. Per la verità Lirigzon avrebbe segnato anche il quarto gol con un gran destro da fuori area che si stampa sulla traversa e cade in porta ma gli arbitri non hanno fischiato la rete. Bellomo al 18° minuto trova, con un gran sinistro, anche la gioia personale dopo aver servito tanti assist ai compagni. Un’ottima prestazione per l'Atletico Nervesa che, senza subire gol, rimane a tiro delle prime della classifica.