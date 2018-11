Alla NPT non bastano tre giocatrici in doppia cifra per avere la meglio a Riva del Garda

Come da pronostico è stata una partita combattuta, contro un avversaria ostica, quella che si è svolta sabato sera al PalaGarda. Approccia meglio il match Treviso, che riesce a contenere le padrone di casa, che a loro volta per limitare le trevigiane commettono qualche fallo di troppo e la NPT ne approfitta dalla lunetta, il primo quarto si chiude con un esiguo vantaggio per Treviso (14-15). Nella seconda frazione, però, arriva subito la reazione della Cestistica Rivana, in apertura la tripla di Reversi, mentre la NPTreviso è fortemente limitata dalla difesa messa in campo dalle trentine, fatica a trovare soluzioni efficaci con continuità, mentre le padrone di casa piazzano il primo parziale che di fatto spezza il match (19-9), chiudendo il primo tempo in vantaggio di nove lunghezze.

Al rientro dagli spogliatoi si attende una reazione dalle ragazze coach Nani, ciò avviene solo in parte, l’inerzia della gara è cambiata e nonostante maggior precisione al tiro con Diodati che va a segno da oltre l’arco, alla sirena è Riva del Garda ad avere il match saldamente in mano 54-38. L’impresa di espugnare il PalaGarda, con soli dieci minuti da giocare si fa sempre più difficile, le ragazze ci provano fino alla fine, ma la Cestistica Rivana ormai vede vicino il traguardo e può tornare alla vittoria tra le mura di casa con il risultato finale 76-54.

Parziali: 15-15; 19-9; 21-14: 22-16.

Arbitri: Allegro e Bonetto.

Riva Del Garda: Santoliana 2, Marchi 4, Piermattei 10, Fadanelli, Piva 10, Bovecchio 5, Reversi 5, Chemolli, Fadanelli I. 10, Bregu 3, Villaruell 23, Umezzolli. All. Matassoni.

Treviso: Diodati 14, Gasparini, Cavagni 1, Milicevic 7, Devetta n.e, Grigoletto 4, Gini 2, Favaretto 10, Rossetto 16, Fuser. All. Nani