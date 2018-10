Niente da fare per la Nuova Pallacanestro Treviso in trasferta: vince il Junior S. Marco

Seconda trasferta per le ragazze di coach Nani quella di sabato a Mestre alla Palestra Gritti contro le padrone di casa dello Xetra Junior S. Marco. La partita inizia e Treviso, grazie anche alle soluzioni dal perimetro e la difesa aggressiva messa in campo riesce a limitare le padrone di casa che faticano un po’ a trovare il ritmo e il primo periodo termina con il +5 NPT. Dopo la prima pausa breve, Milicevic trascina le compagne mentre S.Marco inizia a prendere le misure, senza però impattare sul punteggio finale che vede arrivare le trevigiane alla pausa lunga sul 26-30.

Il terzo periodo, che si rivelerà fatale per la NPT, inizia con S. Marco che riesce a limitare l'attacco arancione, mentre la difesa non riesce a limitare altrettanto le padrone di casa che vanno a segno dalla lunga e producono un parziale che, non solo vede la Npt perdere il vantaggio della gara, ma che fa cambiare l’inerzia della gara e termina sul 42-38. Ultimo quarto, la Npt prova a tornare a fare il suo gioco in difesa e Cavagni mette a segno cinque punti consecutivi, poi però l’inerzia della partita è tornata alle padrone di casa, mentre per la NPT finisce la benzina anzitempo e le mestrine ne approfittano per allungare sul finale e chiudere il match centrando la vittoria per 56-48. Ancora in cerca dei primi due punti, la Nuova Pallacanestro Treviso sta cercando di trovare la giusta continuità di squadra per impattare e concretizzare in campionato il tanto lavoro svolto in palestra in questi mesi.

Xetra Junior Basket S. Marco - Nuova Pall. Treviso 56-48 (13-18; 13-12; 16-8; 14-10)

Treviso: Diodati 2, Gasparini 2, Cavagni 7, Milicevic 12, Cossa 7, Grigletto 2, Gini, Favaretto 6, Rossetto 10, Fuser. All.Nani

TL. 9/12 T2.17/40 T3. 2/8.

Arbitri: Azzali e Brollo.

Note: uscita per 5 falli Rossetto (Treviso).