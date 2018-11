La NPTreviso cade in casa dopo un’avvincente match contro il Basket Sarcedo

Le ragazze trevigiane si presentano sul legno della Palestra Pascale con Gini infortunatasi nell’ultimo allenamento e nei primi minuti del match un’altra tegola colpisce la compagine trevigiana, con l'infortunio al ginocchio di Rossetto che verrà valutata in settimana, m che l’ha esclusa dal match anzitempo, compromettendo le rotazioni per coach Nani.

La gara inizia in sostanziale equilibrio e con il gioco dal perimetro a farla da padrona, con Favaretto per Treviso e Viviani per le vicentine, alla prima sirena il Basket Sarcedo è avanti di un canestro (19-21). Nel secondo quarto di gara, le trevigiane provano ad arginare le ospiti aumentandone l’intensità difensiva e continuando, questa volta con Diodati, ad andare a segno dalla lunga e nonostante l’infortunio a Rossetto nel 2’ del primo quarto, la squadra ha reagito e alla pausa lunga la vede sul +3.

Al rientro dagli spogliatoi il Basket Sarcedo vuole riportarsi al comando della gara e cerca di contenere il gioco trevigiano da oltre l’arco e di tornare a segnare da oltre i 6,75 con Caracciolo che risponde alla precedente mandata a segno da Favaretto. Nonostante questo, la terza sirena arriva con Treviso che mantiene il vantaggio, seppur di un solo punto (45-44). Negli ultimi dieci le vicentine ne hanno di più, Milicevic e Grigletto provano a resistere ma la tripla di Caracciolo mette il sigillo alla partita e sulla sirena dopo una bella partita, dove le trevigiane hanno dimostrato di essere squadra, a festeggiare la vittoria è il Basket Sarcedo con il risultato finale di 56-59 che lascia l’amaro in bocca alla NPT per quanto fatto, ma allo stesso tempo stimola a fare quel qualcosa in più per sopperire alle assenze, nella speraza arrivino buone notizie dall’infermeria.

Parziali: 19-21; 16-11; 10-12; 11-15.

Arbitri: Gavagnin e Stabile.

Treviso:Diosati 14, Gasparini 2, Cavagni n.e, Milicevic 12, Devetta 2, Grigoletto 6, Gini n.e, Favaretto 15, Rossetto 2, Cazzaro n.e, Dalla Riva 3, Fuser n.e. All. Nani

Sarcedo: Viviani 13, Camazzola, Vaidanis 14, Oliviero, Dell’Otto 8, Battilotti, Carolo, Chagas 1, Fumagalli 7, Caracciolo 16, Meggiolaro. All. Altobelli