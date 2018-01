B femminile, la BI-Holiday NPTreviso recupera lo svantaggio ma vince Rivana

TREVISO Purtroppo una partenza di gara da dimenticare, inficia il resto della gara. Ancora una volta in questo campionato, paghiamo caro l’impatto al match, che per le padrone di casa è deleterio, l’unica ad andare a canestro è la capitana Gasparini, mentre la Cestistica Rivana fa il suo gioco in area e oltre l’arco. Dalla seconda frazione a fine gara la NPTreviso gioca e la differenza tra le due compagini non è quella che segna il tabellone, ma iniziamo la rincorsa già nella seconda frazione e ci ritroviamo in ambe due i lati del campo, le giocate della regia mandano a canestro Dotlic e Rossetto in area e Favaretto chiudendo la frazione con il parziale di 10-11, che fa andare in pausa lunga sul 12-25. Il gioco riprende e coach Nani parla alle sue, non vuole cali di tensione e c’è il tempo per rimontare il Riva del Garda.

Le sue giocatrici lo seguono e continuano a fare i loro giochi, grazie al duo Gatto-Dotlic si arriva al -6 nel corso di frazione nonostante i tanti errori da sotto canestro, ma per recuperare la strada è ancora lunga, anche se la IIRITI Rivana ora ha calato un po’ di intensità offensiva e il tiro dalla lunga non entra più come ad inizio del match, il terzo periodo vede sempre le trentine condurre in doppia cifra. Ultimi dieci di gioco, e la Bi-Holiday NPTreviso sa che deve giocarsi tutto adesso, apre con un “bomba e fallo” di Rossetto convertito dalla lunetta, il Rivana non si lascia intimidire e risponde subito “al fuoco” la capitana Reversi, ma è Gatto che colpisce da oltre i 6.75, accorgimenti tattici per cercare di portare a casa i due punti non bastano e cosi è la IIRITI Cestistica Rivana ad uscire vincente dalla Palestra Pascale.