La Bi-Holiday Treviso vince e convince in trasferta contro il Rhodigium Basket

TREVISO Vittoria di una squadra che dimostrato solidità mentale per 40'. Trasferta a Rovigo, contro una formazione che occupa la parte alta della classifica, ma che oggi deve fare a meno della propria regista d'esperienza Pegoraro, mentre la NPT arriva al completo e determinata a proseguire la serie positiva, è così è, parte subito in equilibrio la gara, le nostre ragazze mettono in campo il piano partita di coach Nani e chiudono la prima frazione sotto di 2 punti. Alla ripresa del gioco, aumentando l'intensità difensiva e limitano l'attacco rodigino che non si perde d'animo ma le trevigiane sono coese e al riposo si va sul 27 a 35. Al rientro dagli spogliatoi la Rhodigium parte meglio, ma la NPT riesce a mantenere il vantaggio maturato 42 a 48, con gli ultimi dieci che si preannunciano adrenalinici.

La formazione di casa non vuole mollare ed è decisa a dare il tutto per tutto, lo stesso vale per le ospiti che in stagione hanno spesso fatto i conti con i cali mentali che hanno compromesso alcuni risultati, e dunque scendono determinate a portare a casa i due punti. Rovigo però ha dalla sua l'inerzia della gara in questo momento recupera e sorpassa la compagine trevigiana quando manca l'ultimo giro di lancette. Qui sale in cattedra Gatto che firma il +1 in penetrazione, recupera un rimbalzo difensivo e subisce fallo, 2 tiri, che dalla lunetta realizza, la gara è della Nuova Pallacanestro Treviso. Brave tutte le ragazze che hanno permesso nei momenti topici di far fare le giocate alle giocatrici giuste, e questa determinazione ha fatto la differenza.

RHODIGIUM BASKET -BI-HOLIDAY NPTreviso 59-62 (13-15; 14-20 ; 15-13; 17-14)

Arbitri: Libralesso-Tognazzo

RHODIGIUM BASKET: Malin, Veronese M. 2, Turri 16, Zamboni, Masarà, Bergamin 1, Vaccarin 4, Veronese C. 8, Viviani, Cappellato, Ballarin 17, Vantini 11. All. Ventura

NPTreviso: Fuser, Ceolin n.e, Rachello 4, Dotlic 15, Gasparini 4, Gini, Rossetto 7, Gatto 14, Perocco 2, Favaretto 16. All. Nani.

TL. 14/22, T2. 21/47, T3. 2/5.