B femminile: dopo un lungo digiuno la BI-Holiday NPTreviso torna alla vittoria

TREVISO Vittoria che da ossigeno sia all’umore dalle ragazze sia alla classifica che seppur invariata permette di riprendere la marcia per il primo obbiettivo stagionale: la salvezza. Ma andiamo alla cronaca di gara, che ha visto San Marco partire subito centrando il bersaglio da dietro l’arco con Armari, ma è Favaretto dalla lunetta a portare il primo sorpasso trevigiano (3-4), da qui si procede in sostanziale equilibrio, ma la prima frazione è chiusa con il mini allungo della compagine lagunare ad opera di Bonivento 19-16. Alla ripresa, è la giovanissima Fuser a condurre la rimonta per la NPTreviso (8 saranno i suoi punti segnati tutti in questa frazione), che si chiude con una “bomba” di Rossetto e tutti negli spogliatoi sul 32- 36. Al rientro Treviso, non vuol rivivere l’incubo della rimonta vissuto settimana scorsa in terra patavina, e rientra in campo determinato, cercando di aumentare la difesa e cercare penetrazioni dell’area avversaria, con buone soluzioni di squadra che mandano a segno le protagoniste in campo.

Le padrone di casa, non trovano più la via del canestro, gli animi si scaldano e la coppia arbitrale sanzione fallo tecnico a coach Corich e poco dopo fallo alla panchina, che determina l’espulsione del tecnico di casa. La NPTreviso ne approfitta dalla lunetta con Dotlic, a cui non tema la mano, per allungare il vantaggio, la frazione termina sul 39-57. Ultimo quarto, adesso Treviso deve controllare, e non farsi beffare, la paura scema via via che il tempo si riduce, le padrone di casa non rientrano in gara e finalmente è la BI-HOLIDAY NPTreviso a potere festeggiare sulla sirena!

XETRA San Marco – BI-HOLIDAY NPTreviso 46-67 (19-16; 13-23; 7-18; 7-10)

San Marco: Della Vedova, Armari 5, Causin n.e, Muscariello 2, Ametrano 2, Girolimetto 10, Orvieo 2, Romanelli 6, Bonivento 19 Ferrara 2, Maronato 7, Nordio. All. Corich

NPTreviso: Fuser 8, Cazzaro n.e, Rachello 2, Dotlic 12, Gasparini, Gini, Rossetto 11, Grigoletto, Gatto 14, Favaretto 20. All. Nani

Arbitri: Niero e Dike

Note: Tecnico All. (San Marco); Tecnico alla panchina (San Marco); Espulsione All. (San Marco) Antisportivo Gini (Treviso) Favaretto (Treviso).Nessuna uscita per 5° fallo.