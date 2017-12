Il Permac Vittorio Veneto si fa un bel regalo di Natale: battuto per 1-0 il Vicenza

VITTORIO VENETO “I don’t want a lot for Christmas…”. Sotto l’albero di Natale rossoblu non possono certo mancare i doni e le libagioni, dopo un 2017 così palpitante e ricco di sfumature emozionali di ogni sorta e gradazione, dentro e accanto al terreno di gioco. Per chiudere però al meglio l’anno solare e godere appieno del tepore delle festività – comunque scandite da un calendario di lavoro piuttosto fitto e intenso, visti i precoci impegni di inizio 2018 – le Tose sono chiamate ad un ultimo, fondamentale sforzo nel 14° impegno stagionale in Serie Cadetta, sequel dell’essenziale ritorno alla vittoria in campionato nello scontro diretto contro l’Unterland. A guardare la nuda e cruda aritmetica, l’avversaria Vicenza – penultima in graduatoria – non si presenta tra le avversarie più insormontabili da affrontare al momento, ma le biancorosse beriche hanno dalla loro un gioco propositivo, un roster fatto di giovani interessanti e un ruolino di marcia scandito da esiti spesso piuttosto sfortunati nei finali di gara.

Logico dunque mister Fabio Toffolo pretenda fino all’ultimo istante il massimo dalle sue ragazze, per scandire al massimo del volume i rintocchi di una rinascita rossoblu (si spera) inaugurata dal ritorno al successo di 7 giorni prima. Lo Starting XI in terra vicentina è dunque primogenito di quello prescelto nel turno precedente al Barison, con il ritorno nei ranghi dal 1′ di Margherita Zanon in luogo di Michela Tonon e il conseguente riassestamento dei motori offensivi al massimo della propulsione possibile. Anche le biancorosse padrone di casa, guidate da coach Cristian Dori, si presentano in formazione tipo, condotte sul campo da capitan Aurora Missiaggia e desiderose di provare – novelle eredi del Grinch – a rovinare il Natale alle avversarie vittoriesi. Magari ritrovando lo smarrito sapore della posta piena, dopo l’unico successo stagionale a novembre a Castelnuovo e i due buoni pareggi dicembrini contro Brixen e Imolese.

L’approccio al match di entrambe le compagini è scandito da un terreno di gioco, quello dello Stadio Comunale Baracca di Vicenza, decisamente non all’altezza di un palcoscenico deputato al gioco del pallone. Le Tose provano comunque dalle prime battute a farsi vedere pungendo la retroguardia vicentina, in particolare con Natasha Piai – a caccia del gol dopo più di un mese di astinenza – la cui botta con il mancino dai 20 metri chiama l’estremo difensore di casa Dalla Via ad un intervento non semplice in distensione alla propria destra. Il focoso appetito offensivo della Bomber in maglia 9 è visibilmente esplosivo e, attorno al 10′, ci vuole un altro intervento – questa volta dal coefficiente di difficoltà decisamente più elevato – del portiere berico per negare il vantaggio firmato Piaiguain a conclusione di una caparbia incursione solitaria da sinistra. Il profumo di realizzazione rossoblu è comunque fragrante nell’aria ed esplode in un trionfo di grande firme al minuto 19′: è Capitan Francesca Da Ros da distanza siderale a pescare Greta Ponte sul filo del fuorigioco in piena area vicentina, il tocco di esterno destro del cecchino numero 97 non lascia possibilità di scampo a Dalla Via. 1-0 Permac e ingresso col pass in doppia cifra – 10 reti in campionato – per la prima punta friulana prodotto della Cantera.

Le padrone di casa provano allora a farsi finalmente vedere in velocità dalle parti di Reginato con una combinazione tra Frighetto e Calandra, con quest’ultima però imprecisa e debole nella conclusione da buona posizione nell’area piccola vittoriese. Sul ribaltamento di fronte, il Permac sfiora il punto del raddoppio con un triangolo “considerato” tra Ponte e Zanon non capitalizzato da MZ11 nel momento clou a tu per tu con Dalla Via, abile e fortunata addirittura a bloccare la botta in diagonale dell’attaccante rossoblu. Nel finale di frazione un intervento risolutore di un’ottima Valentina Dal Pozzolo in piena area su Rigon è la cartina di tornasole degli ottimi progressi in fase difensiva orchestrati da mister Toffolo sin dai suoi primissimi giorni in quel di Vittorio Veneto.

La ripresa si apre con lo stesso caparbio Permac del primo tempo opposto ad un Vicenza un po’ meno timido rispetto ai primi approcci del sabato. Dopo un primo squillo rossoblu costruito dalla solita Piai a sinistra ma non rifinito da Foltranin scivolata al centro dell’area, le biancorosse si fanno vedere con una certa pericolosità in un’azione-flipper nell’area vittoriese conclusa però sull’esterno della rete dalla potente botta di controbalzo da parte di Maddalena. Quando decide di premere per davvero, con le proprie affilate armi offensive là davanti, il Permac sa sempre come offrire ottimi spunti di cronaca: prima Piai, imbeccata magistralmente da Tommasella, poi Zanon, dopo un’esaltante sgroppata in surplace da destra, creano piccoli ma veri brividi alla porta di Dalla Via. Le squadre si allungano con il passare dei minuti, con il Vicenza desideroso di regalarsi un pomeriggio da ricordare e le Tose protese ad irrobustire un bottino non sufficientemente ricco ed al sicuro.

A metà ripresa il tocco sottomisura in piena area piccola di R. Pomi, su cross da destra, si spegne di poco alla sinistra di Reginato, con il portiere rossoblu in apparente controllo ma sicuramente non soddisfatto del posizionamento della propria difesa. Negli ultimissimi giri di lancette un supersalvataggio di Missaggia, su un inserimento di Coghetto all’altezza del dischetto dopo una bella incursione di Sogaro, e una conclusione sballata di De Martin da mattonella invitante sono il rogito per un successo misurato nel punteggio ma molto concreto nella sostanza da parte delle Tose di mister Fabio Toffolo.

Il regalo di Natale è dunque bello e scartato, il Permac torna da Vicenza con la posta piena e il secondo successo di fila, sempre con il minimo scarto, ad una giornata dalla conclusione del girone di andata. Si ritorna in campo subito dopo le Feste, anzi durante il gong di chiusura: in piena Epifania, sabato 6 gennaio 2018, il confronto interno contro il fanalino di coda Castelnuovo chiuderà la prima fase della stagione aprendo contemporaneamente il Nuovo Anno, ovviamente oggi come ieri colorato dalle più sgargianti tonalità di rossoblu.

VICENZA – PERMAC VITTORIO VENETO 0-1 [19′ Ponte]

Vicenza: Dalla Via, Missiaggia, Pegoraro, S. Pomi (54′ Bettinardi), Calderaro, Rigon, Frighetto (85′ Lazzari), Maddalena, Fortuna, R. Pomi (74′ Cengia), Calandra. All: Cristian Dori

Vittorio Veneto: Reginato, Virgili, Dal Pozzolo, Da Ros, Foltran, Tommasella, De Martin, Ponte (66′ Stefanello), Mantoani, Piai (77′ Sogaro), Zanon (91′ Coghetto). (A disp: Caon, Zanella, Furlan, Tonon)

Arbitro: Daniele De Prato di Udine