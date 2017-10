Serie B femminile: il Ponzano Basket cede all'ultimo secondo contro il Bolzano

PONZANO VENETO Le emozioni non sono mancate. L’agonismo neppure. Doveva essere un antipasto di playoff e così è stato: alla fine a far festa è Bolzano che espugna il PalaCave e si gode una notte in vetta da solo in serie B. Ponzano può solo rammaricarsi per l’occasione persa, ma soprattutto per le difficoltà dell’ultimo quarto che hanno portato a questa sconfitta. La gara si era messa in salita fin da subito con la partenza lanciata delle bolzanine che volano sullo 0-8 dopo due minuti con la tripla di Villaruel. Con pazienza Ponzano si rimette in scia e a due minuti dalla prima sirena trova il sorpasso con l’antisportivo su Diodati che vale un 4-0 di parziale e il 13-10.

Nel secondo quarto Ponzano prova ad allungare, 19-13, ma la difesa arcigna di Bolzano mette il classico bastone fra le ruote: le ospiti riescono anche a tornare sul 19-18, ma ci pensa Pasa, fra le migliori della partita, a ricacciare indietro le biancorosse. La gara s’incanala sui binari dell’equilibrio e da lì non si schioda più, con Ponzano a difendere il minimo vantaggio e Bolzano a inseguire a stretto giro. Qualcosa però s’inceppa in casa biancoverde che dal 35-29, subisce un parziale da ko, che porta le ospiti sul 37-43.Il finale è da vietare ai deboli di cuore: Diodati infila la tripla della speranza, 42-44, e Bolzano fa 0/2 dalla lunetta, commettendo fallo proprio sulla sirena. Dalla linea della carità va Diodati, che infila il primo, ma sbaglia il libero dell’overtime.