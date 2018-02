Serie B femminile: nel turno infrasettimanale il Ponzano Basket batte Casarsa

PONZANO VENETO Torna con una vittoria da Casarsa il Polyglass Ponzano nel turno infrasettimanale del campionato di B femminile. La squadra di coach Maurizio Sottana conquista una vittoria importante per confermarsi nelle prime tre posizioni della classifica pur dovendo ancora rinunciare a Pizzolato, tenuta a riposo precauzionale per un fastidio al piede.

Un successo in rimonta per le biancoverdi che dopo un primo quarto in difficoltà (20-9) hanno cambiato marcia, sfoderando un basket fatto di grande intensità difensiva e ritmi incessanti in attacco. Alla sirena dell'intervallo il 22-40 è il frutto di un 31-2 di parziale che in pratica mette in discesa la gara per le ospiti. Nella ripresa infatti le friulane provano a rientrare nel terzo quarto, ma Ponzano regge bene e respinge il tentativo di rimonta con un ultimo quarto esemplare. Ora però c'è poco tempo per festeggiare, sabato infatti si torna nuovamente in campo e di nuovo in trasferta, questa volta sul campo di Monfalcone.