Disastro su tutti i fronti per il Ponzano Basket che esce con le ossa rotte da Crema

Serata da dimenticare a Crema per il Ponzano Basket che senza Schiavon e Pizzolato non riesce a ostacolare la forza delle lombarde, candidate al salto di categoria. Una partita senza storia quella disputata ieri sera al PalaCremonesi, per la seconda giornata del girone di ritorno: sulla carta una sfida già difficile, diventata impossibile senza due pedine come Schiavon e Pizzolato. A salvarsi nella scialba serata lombarda solo Gobbo e Colombo, autrici di 25 dei 34 punti segnati dalla squadra di Campagnolo, che dopo le due buone prestazioni contro Lupe e Sanga, incassa la prima bastonata della sua gestione.

Ponzano riesce a resistere soltanto nel primo quarto con Colombo e Gobbo a rispondere ai primi tentativi di fuga delle padroni di casa, ma dopo la prima sirena in campo si vedono solo le lombarde che già all’intervallo mettono il sigillo di garanzia alla partita, anche perché né Brotto né Vian riescono mai a buttarla in fondo al cesto con un complessivo e laconico 0/14 per la coppia trevigiana, a cui si aggiunge anche lo 0/4 di Zecchin. Ora c’è subito da resettare e pensare alle prossime sfide che saranno decisive per riaccendere le speranze di salvezza della squadra biancoverde, confidando che anche la fortuna inizi a strizzare l’occhio verso il PalaCicogna.

BASKET TEAM CREMA - PONZANO BASKET 61-34 (17-10; 28-15; 45-33)

CREMA: Melchiori 3, Nori 13, Blazevic 5, Rizzi 5, Caccialanza 11, Capoferri 6, Iuliano 2, Parmesani 5, Cerri 4, Degli Agosti, Grassia 6, Parmesani F. 2. All. Maccarana

PONZANO: Ciferni 2, Vidor 3, Colombo 11, Zecchin 1, Zamuner, Coser 3, Gobbo 14, Vian, Mario, Brotto. All. Campagnolo

Arbitri: Suriano e De Bernardi

Note: Tiri da due: Crema 18/47, Ponzano 8/41; tiri da tre: Crema 6/20, Ponzano 2/10; tiri liberi: Crema 7/10,

Ponzano 12/19; Rimbalzi: Crema 49, Ponzano 40.