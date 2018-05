Playoff di B Femminile: il primo atto è del Polyglass Ponzano che batte Firenze

PONZANO VENETO Inizia con una vittoria, anche se sofferta, la scalata verso l’A2 della Polyglass Ponzano che nel primo atto della semifinale playoff si è imposta 54-52 sulla Pallacanestro Femminile Firenze. Un vantaggio minimo che non consentirà alle biancoverdi troppi errori nella gara di ritorno in programma fra una settimana in Toscana.

In un PalaCicogna che si presenta gremito e caldo per spingere le ragazze di coach Maurizo Sottana verso l’impresa, la tensione gioca un brutto scherzo a Schiavon e compagne che pagano un pomeriggio tutt’altro che fortunato al tiro: il feeling con il canestro non c’è e le bassi percentuali permettono alle ospiti di restare in partita. Ponzano riesce anche a trovare lo sprint giusto nel cuore della gara, toccando anche il +11, ma alla fine si deve accontentare di una vittoria importante, contro un avversario che aveva perso soltanto una volta in questa stagione. Sabato prossimo a Firenze sarà di fatto una finale anticipata per coltivare il sogno promozione: anche perché nell’altra semifinale la Cestistica Rivana ha espugnato la Sardegna 66-42, ed è con un piede già in finale. Servirà un’impresa, ma sappiamo che le nostre ragazze hanno tutti i mezzi per poterla compiere