Grande inizio di playoff per il Ponzano Basket: sconfitta la Virtus Lido in casa propria

PONZANO VENETO Inizia nel migliore dei modi il cammino nei playoff della Polyglass Ponzano che espugna il campo del Lido e si porta in vantaggio nella serie per la corsa alla C Gold. Un successo che dà seguito all’ottimo finale di regular season da parte dei ragazzi di coach Luca Cadorin che hanno dimostrato anche in gara1 dei quarti di volersi giocare tutte le carte a propria disposizione in questo playoff.

Un successo griffato dalla prestazione superba di capitan Luca Vit, protagonista con 26 punti che hanno permesso alla squadra trevigiana di andare a espugnare il campo veneziano dopo un tempo supplementare. Sono serviti infatti 45 minuti per assegnare la vittoria, dopo una gara giocata sul filo dell’equilibrio per l’intero match. Martedì sera al PalaCicogna sarò già tempo di gara2, con il primo match ball per i ponzanesi che in caso di vittoria accederebbero alle semifinali per la promozione in C Gold.