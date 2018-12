Niente da fare contro la capolista: il Ponzano Basket cede contro il Costa Masnaga

Non riesce l’impresa alle ragazze del Ponzano Basket sconfitte dalla capolista Costa Masnaga. Decisivo l’allungo delle lombarde nel corso del primo quarto, dopo un avvio molto equilibrato con Brotto grande protagonista. Ma è nella seconda metà del quarto che le padroni di casa piazzano il break e riescono a scappare subito sul 21-10 che di fatto decide la sfida. Da quel momento, Picotti, Rulli e Vente riescono a gestire il vantaggio, mentre Ponzano riesce a rispondere colpo su colpo senza riuscire però a rallentare l’ondata di canestri delle lombarde. A rendere poi ancora più complicato il tentativo di rimonta delle biancoverdi è stato ancora una volta la serata non eccellente al tiro, con percentuali troppo basse per riuscire a spaventare la capolista. Sabato prossimo alle 18, al PalaCicogna, caccia al riscatto contro Carugate.

B&P AUTORICAMBI COSTA MASNAGA - PONZANO BASKET 64 - 49 (21-12, 31-20, 45-34)

B&P AUTORICAMBI COSTA MASNAGA: Discacciati, Colognesi, Allevi 2 (1/1, 0/1), Longoni* 7 (1/4, 0/5), Frustaci 1 (0/2, 0/3), Rulli* 10 (3/8, 1/4), Balossi 2 (1/2, 0/2), Baldelli* 6 (0/2, 2/5), Spinelli 6 (3/5, 0/3), Picotti* 12 (1/6, 2/3), Tibè 8 (3/5 da 2), Vente* 10 (4/8 da 2). Allenatore: Pirola G.

Tiri da 2: 17/46 - Tiri da 3: 5/28 - Tiri Liberi: 15/16 - Rimbalzi: 52 16+36 (Picotti 12) - Assist: 17 (Baldelli 6) - Palle Recuperate: 14 (Spinelli 5) - Palle Perse: 16 (Baldelli 4)

PONZANO BASKET: Ciferni* 9 (4/5 da 2), Vidor, Colombo 4 (2/5, 0/1), Zamuner, Schiavon*, Coser* 4 (2/7 da 2), Gobbo, Pizzolato 5 (2/5 da 2), Vian* 8 (4/8, 0/2), Zanatta 4 (2/3 da 2), Mario NE, Brotto* 15 (5/15, 0/2). Allenatore: Sottana M.

Tiri da 2: 21/58 - Tiri da 3: 0/9 - Tiri Liberi: 7/10 - Rimbalzi: 49 13+36 (Coser 7) - Assist: 13 (Schiavon 4) - Palle Recuperate: 6 (Brotto 3) - Palle Perse: 21 (Coser 4)

Arbitri: Giordano A., Sciliberto S.