Serie B: vittoria e applausi scroscianti per il Ponzano Basket contro Mirano

PONZANO VENETO Si chiude con una bella vittoria il 2017 del Polyglass Ponzano che batte agevolmente l’Ongaratp Mirano nel primo atto del girone di ritorno. Gara mai in discussione e decisa nel finale di secondo quarto con l’accelerazione decisiva che ha scavato il divario decisivo per il risultato finale. Con Milicevic tenuta a riposo per precauzione, le ponzanesi hanno confermato quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite, guidate da una Brotto in serata di grazia (19 punti per lei) e con le piacevoli prestazioni delle giovani Zamuner e Vidor, autrici di canestri importanti proprio nel momento del break. Un successo che fa calare il sipario su un 2017 da incorniciare per le ragazze di Ponzano: e con questa vittoria il Natale potrà essere decisamente più bello per tutti.

POLYGLASS PONZANO – ONGARATO MIRANO 59-35 (13-6; 30-18; 40-28)

PONZANO: Ciferni 2, Vidor 6 Diodati 7, Pasa 6, Zamuner 8, Schiavon, Gobbo 8, Pizzolato 2, Callegari 1, Dal Mas, Zanatta, Brotto 19. All. Sottana

MIRANO: Tasca E. 1, Trombetta 10, Calzavara, Carraro 2, Scattolini, Bernardi 5, Visentini, Novara 4, Tasca B. 4, Moriconi, Rampin 9, Faoro. All. De Faveri

Arbitri: Allegro e Dike

Note: Tiri liberi: Ponzano 14/22, Mirano 6/11. Tiri da tre: Ponzano 1, Mirano 2