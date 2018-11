Il Ponzano Basket ci prova, ma la vittoria va alla Akronos Moncalieri in rimonta

Dura soltanto i soliti 20 minuti il sogno di Ponzano di espugnare il campo della lanciatissima Moncalieri. Nella sfida del PalaEinaudi fra le neopromosse va in scena una gara dai due volti, priva di uno dei grandi protagonisti: coach Maurizio Sottana, costretto a casa da un attacco influenzale. Al suo posto il vice, Luca Sottana, all’esordio da capo allenatore in A2. Ponzano parte un po’ contratta, ma nel cuore del primo quarto piazza il primo grande break: dal 7-4 si va sul 7-18 con le biancoverdi in grande spolvero. Il primo tempo di Ponzano non sembra avere difetti, anche perché finalmente si vede anche Gloria Vian, che si carica la squadra sulle spalle e piazza da sola i canestri che portano le trevigiane fino al 22-34 dell’intervallo.

Purtroppo però come nelle ultime gare qualcosa succede nella pausa e al rientro in campo si vede soltanto Moncalieri che alza al limite del consentito (e talvolta spesso anche oltre) l’intensità difensiva: Ponzano si smarrisce e senza punti di riferimento prende il break che di fatto stravolge la partita. Si arriva alla penultima sirena sul 40-40, ma l’inerzia della gara è tutta nelle mani delle piemontesi guidate da una sublime Grigoleit. Ponzano non ce la fa e deve issare bandiera bianca.

AKRONOS MONCALIERI - PONZANO BASKET 56-43 (12-22; 22-34; 40-40)

MONCALIERI: Cordola 10, Diotti, Conte 6, Poletti, Berrad, Domizi 6, Katshitshi 10, Giangrasso 5, Minarelli, Isoardi, Grigoleit 16, Hernandez 3. All. Terzolo

PONZANO: Ciferni 4, Vidor, Colombo 4, Zecchin 6, Schiavon 5, Coser 2, Gobbo 2, Pizzolato 2, Vian 16, Mario, Brotto 2. All. L. Sottana

Arbitri: Zaniboni e Caravita

Note: Tiri da due: Moncalieri 19/49, Ponzano 15/42; tiri da tre: Moncalieri 3/26, Ponzano 3/13; tiri liberi:

Moncalieri 9/15, Ponzano 4/6; Rimbalzi: Moncalieri 44, Ponzano 39. Assist: Moncalieri 14, Ponzano 10