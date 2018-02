Serie B femminile, è show del Polyglass Ponzano contro Monfalcone: è 80-55

PONZANO VENETO Seconda vittoria in 48 ore per il Polyglass Ponzano che espugna di forza e con merito il campo di Monfalcone 55-80. Netto il divario fra le due formazioni, con le biancoverdi che hanno dimostrato continuità e costanza per tutti i 40 minuti, nonostante l’assenza di Pizzolato, ancora ai box per infortunio. Un successo che conferma Ponzano al terzo posto in classifica e che fa ben sperare in vista del finale di stagione che attendere le biancoverdi.

In Friuli le ragazze di coach Sottana partono bene, ma Monfalcone riesce a restare a contatto alla prima sirena, 12-17; Il cambio di passo da parte delle ospiti arriva a cavallo fra il secondo e il terzo quarto, con gli attacchi particolarmente ispirati: Ponzano scappa via e già alla penultima sirena mette il sigillo sul successo: 45-66. Sabato prossimo si torna finalmente al PalaCicogna, per la supersfida contro Rivana, quarta forza del campionato: c’è da riscattare il ko dell’andata.