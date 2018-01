B femminile, che "remuntada" per il Polyglass Ponzano contro il Montecchio

PONZANO VENETO Non fatevi ingannare dal punteggio finale. Perché al PalaCicogna è andata in scena una partita incredibile, con una super “remuntada” da parte del Polyglass Ponzano, capace di passare dal -13 dell’intervallo a una vittoria in doppia cifra grazie a una ripresa da applausi. Una partita nata male per merito di un Montecchio ispirata al tiro e aggressivo in difesa: le beriche prendevano subito il largo, mentre Ponzano non riusciva a trovare la necessaria fluidità e lucidità. La verve di Lisa Zambon dall’arco coadiuvata da Schwienbacher permette così alle ospiti di arrivare all’intervallo sul 29-42.

Ponzano si presenta con la faccia diversa nella ripresa, ma il cambio di marcia arriva dopo l’assurda espulsione di coach Sottana, la ciliegina sulla torta di una prestazione arbitrale assolutamente da dimenticare e svilente per il movimento cestistico. La remuntada biancoverde si concretizza all’alba dell’ultimo quarto (a onor del vero con un canestro da annullare perché segnato dopo i 24”), grazie a una difesa che non fa passare più uno spillo: Montecchio segna 10 punti in 18 minuti, mentre Ponzano spinta dalla velocità e dalle bombe di Pasa, ma soprattutto dal carattere di Brotto, mette la freccia e porta a casa una vittoria pesante che potrà servire da lezione per il futuro. Nel prossimo turno infatti le trevigiane sono attese da un altro big match: si va a Bolzano per riscattare la sconfitta dell’andata e non far scappare Muggia.