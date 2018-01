B femminile, che beffa per le ragazze del Polyglass Ponzano: in casa vince il Muggia

PONZANO VENETO Va a Muggia la super sfida della quarta giornata del girone di ritorno del campionato di serie B. Al termine di 40 minuti emozionanti e piacevoli, a decidere l’incontro è stata però una decisione arbitrale che ha in pratica trasformato un potenziale gioco da tre punti in un’infrazione di passi vista soltanto dai grigi.

Una sconfitta che lascia tantissimo amaro in bocca a Ponzano, che si è confrontata alla pari con una delle migliori squadre del campionato, che per l’occasione inseriva il neo acquisto Vida, giocatrice ungherese con esperienza in A1. Ponzano invece a Muggia ha dovuto rinunciare a Pizzolato, e gestire una Ciferni con pochi minuti per un attacco influenzale. E pensare che la serata giuliana era iniziata alla grande per le biancoverdi, spettacolari nei primi dieci minuti, chiusi con un ampio e meritato vantaggio 12-26. La reazione delle padroni di casa arriva subito nel secondo quarto e all’intervallo lungo il vantaggio di Ponzano è minimo, 32-36. La gara s’infila sui binari dell’equilibrio che regala al pubblico una partita che si gioca possesso su possesso: le trevigiane difendono il vantaggio anche nel terzo parziale, ma proprio negli ultimi minuti Muggia perviene al sorpasso. A decidere la gara sono i possessi finali, Muggia trova il canestro del 57-55, dopo il timeout invece è Schiavon a trovare la giocata che varrebbe almeno il supplementare, ma il fischio di uno dei due arbitri regala invece la vittoria e il primato a Muggia.