C Silver, al Ponzano Basket sfuma l'impresa: la partita la vince il Trevisanalat Resana

PONZANO VENETO L'hanno accarezzata e sfiorata. Ma alla fine l'impresa non è arrivata. Va a Resana lo scontro diretto per i playoff, e per Ponzano c'è da iniziare a guardarsi le spalle. Una partita sofferta, che Ponzano ha giocato con grande carattere, riuscendo a sopperire all'assenza di Prandin, e che è quasi riuscita a vincere grazie alle giocate del solito monumentale Vit. Ma alla fine a fare la differenza è stato un canestro di Tessarin a pochi secondi dalla fine.

L'approccio alla gara è stato positivo, come conferma l'11-14 della prima sirena, poi Resana affila le armi e piazza un break che rischia di essere letale: all'intervallo il 34-27, però non scoraggia la banda di Cadorin, che si presenta sul parquet con la voglia di ribaltare la sfida e ce la fa. Ponzano cambia marcia e ritrova confidenza con il canestro, e alla penultima sirena i biancoverdi sono addirittura in vantaggio, 46-50. A decidere una sfida delicatissima sono gli ultimi decisivi possessi, con la fortuna che strizza l'occhio ai castellani e costringe Ponzano ad un altro amaro ko.