B femminile, il Ponzano Basket vince 40-60 a Mestre e adesso si va ai playoff

PONZANO VENETO Si conclude con una bella vittoria la regular season della Polyglass Ponzano che infila anche l’ottava vittoria consecutiva e chiude le 28 gare di campionato con un ottimo terzo posto che vale i playoff per la promozione in A2. Gara mai in discussione contro Junior Basket San Marco già certo di doversi giocare i playout per mantenere la categoria, e che ha mostrato ancora una volta le qualità del gruppo a disposizione di coach Maurizio Sottana in cui hanno brillato questa volta una Brotto in grande spolvero assieme a Ciferni. Dopo la partenza a razzo delle ospiti, nel secondo quarto le veneziane riescono a ridurre il gap fino al 24-32 dell’intervallo. Ma nel terzo quarto Ponzano mette il risultato al sicuro (33-52), e gli ultimi dieci minuti servono soltanto per il risultato finale. Ora testa ai playoff dopo una lunga sosta: si tornerà in campo soltanto a maggio: in mezzo un paio di amichevoli che verranno ufficializzate nei prossimi giorni.

JUNIOR BASKET SAN MARCO - POLYGLASS PONZANO 40-60 (4-17; 24-32; 33-52)

JUNIOR SAN MARCO: Della Vedova, Armari 11, Causin, Muscariello 2, Ametrano 2, Cavalletto 2, Girolimetto 6, Orvieto, Bonivento 13, Ferrara 2, Maronato 2. All. Corich

PONZANO: Ciferni 12, Diodati 4, Milicevic 4, Pasa 6, Zamuner, Schiavon, Gobbo 6, Pizzolato 4, Callegari 5, Dal Mas Zanatta, Brotto 19. All. Sottana

Arbitri: Pomari e D’Andrea

Note: Tiri liberi: Ponzano 9/15, Junior 6/9. Tiri da tre: Ponzano 1, Junior 3 (Armari 2)