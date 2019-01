Milano si prende una gustosa rivincita e batte le ragazze del Ponzano Basket

Ancora un’occasione persa. Ponzano si arrende al Sanga Basket nella prima giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile. Una sconfitta pesante, arrivata dopo un’incredibile rimonta da parte delle biancoverdi che hanno mostrato evidenti segnali di crescita rispetto alle ultime uscite: la mano di coach Campagnolo inizia a farsi vedere, ma non è sufficiente per evitare un ko pesante in chiave salvezza.

Dopo un avvio positivo, sono le ospiti ispirate da Royo Torres a prendere in mano le redini del gioco fino all’8-17 che mette in salita le operazioni per Schiavon e compagne. Le biancoverdi riescono a ridurre il gap prima della sirena di fine quarto, ma è nel secondo che si decide la sfida: Ponzano infatti subisce un break profondo che porta al 25-37 dell’intervallo. Nel terzo quarto finalmente si vede giocare la vera Ponzano, con Brotto e Colombo che suonano la carica e al 25’ il divario è praticamente colmato: 39-41. Sembra il momento migliore per dare la spallata alle milanesi che però reggono l’urto e ricacciano indietro le ragazze di Campagnolo a cui però non manca il carattere. Le biancoverdi lottano e a due giri di lancette dalla fine trovano con Gobbo il canestro del 56-56 emozionando il PalaCicogna. La rimonta però si ferma lì e Sanga riesce anche a ribaltare la differenza canestri.

PONZANO BASKET - PALL. SANGA MILANO (13-17; 25-37; 46-50)

PONZANO: Ciferni 2, Vidor, Colombo 6, Zecchin 15, Zamuner, Schiavon 5, Coser, Gobbo 2, Pizzolato 6, Vian 6, Mario, Brotto 19. All. Campagnolo

SANGA: Toffali 16, Guarneri 6, Zagni 13, Royo Torres 14, Putti 1, Pagani 3, Giulietti, Quaroni 6, Trianti 4, Stilo Dell’Orto. All. Pinotti

Arbitri: Andretta e Gallo

Note: Tiri da due: Sanga 19/47, Ponzano 14/42; tiri da tre: Sanga 4/18, Ponzano 5/18; tiri liberi: Sanga 13/18,

Ponzano 16/23; Rimbalzi: Sanga 37, Ponzano 33.