B femminile, pokerissimo del Polygass Ponzano in trasferta contro Sarcedo

PONZANO VENETO Continua il momento positivo della Polyglass Ponzano che espugna anche il campo di Sarcedo per 69-61, nonostante assenze e acciacchi. Una vittoria che conferma le biancoverdi al terzo posto in classifica alle spalle della coppia Muggia-Bolzano distante appena due lunghezze. Si tratta del quinto successo consecutivo per le ragazze di coach Maurizio Sottana, che anche a Sarcedo partono molto forte, chiudendo i primi dieci minuti di gioco sul 5-20 ispirate da una super Callegari.

Nel secondo parziale però arriva la reazione delle vicentine, che reduci da 4 ko consecutivi volevano provare a dare un segnale di ripresa: il 26-13 di parziale permette alla gara di incanalarsi sui binari dell’equilibrio per il 31-33 dell’intervallo. Nella ripresa si vede una gara ben diversa e più equilibrata, dove sale in cattedra anche l’esperienza di Brotto e la determinazione di Ciferni: Ponzano riesce a mantenere a distanza minima le avversarie, quanto basta però per difendere il successo e portare a casa altri due punti importanti non solo per la classifica, ma anche per il morale in chiave playoff.