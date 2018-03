Serie B femminile, il Polyglass Ponzano Basket batte nettamente l'Omnia Trieste

PONZANO VENETO Continua il momento positivo della Polyglass Ponzano che infila anche la sesta vittoria consecutiva e si conferma al terzo posto in classifica. Successo netto e meritato per le biancoverdi, che hanno dovuto fare a meno di Dal Mas, schierato Schiavon con la maschera per il colpo al naso subito la settimana scorsa e con Pizzolato in panca per onor di firma. Una vittoria figlia di un grande primo tempo, dove le biancoverdi hanno giocato una bellissima pallacanestro su entrambi i lati del campo: bastano pochi minuti ed è già 12-0 con Trieste sorpresa dalla partenza sprint delle trevigiane.

La zona triestina prova a mettere un argine alle folate veloci di Ponzano, ma il risultato non cambia e all’intervallo il vantaggio è un mezzo sigillo sulla vittoria. Nella ripresa la stanchezza e qualche errore di troppo permettono alle ospiti di rientrare fino al 44-36. Ponzano però con Brotto mostra muscoli e lucidità, riuscendo a lottare e a superare i momenti critici e nel finale trova l’allungo che vale la vittoria. Un successo importante in chiave playoff, dove anche la tensione sarà protagonista.



POLYGLASS PONZANO – OMNIA TRIESTE 67-50 (23-9; 38-19; 46-38)

PONZANO: Ciferni 4, Diodati 2, Milicevic 2, Pasa 10, Zamuner 5, Schiavon 2, Gobbo 13, Pizzolato, Callegari 4, Zanatta 8, Brotto 17. All. Sottana

TRIESTE: Zacchigna 13, Prodan, Vesnaver 9, Zudetich 5, Puzzer, Città 2, Rosin 4, Tonsa, Nardella 15, Castellan 2, Gelletti. All. Longhin

Arbitri: Hammadi e Carpanese

Note: Tiri liberi: Ponzano 11/18, Trieste 7/13. Tiri da tre: Ponzano 2, Trieste 2