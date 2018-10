Bel ritorno alla vittoria per le ragazze del PonzanoBasket: battuta Varese per 54-47

Prima vittoria interna per Ponzano che interrompe la striscia negativa di due sconfitte consecutive e ritrova il sorriso. Prestazione dai due volti quella delle ragazze di coach Maurizio Sottana, che nel primo tempo volano sul +17, e poi rischiano d farsi scivolare la gara dalle mani nei minuti finali. Una partita condizionata dal gravissimo infortunio occorso al 25’ a Cassani, ricaduta male sul ginocchio dopo un tentativo di stoppata: per lei uscita in barella e corsa in ospedale, con il più grande degli in bocca al lupo per una rapida guarigione.

La partita ha visto un primo quarto ricco di errori, figli della tensione delle due squadre che si giocavano uno scontro diretto per la salvezza: Ponzano parte meglio, e nel secondo quarto piazza il break che risulta decisivo per la vittoria finale. È una super Colombo, assieme alla solita Brotto a innescare il cambio di ritmo delle biancoverdi, che riescono a ruggire in difesa e a dare velocità al proprio attacco. Come accaduto però già contro Crema, dopo l’intervallo ecco il blackout di Ponzano, che riesce a limitare i danni nel finale di terzo quarto ricacciando indietro gli assalti di Varese, che ha il merito di crederci fino alla fine.

La squadra di coach Ferri ci prova e nonostante una marea di liberi sbagliati e una serata storta al tiro, arriva all’ultimo minuto sul 51-47: la tripla di Beretta però esce, e dall’altra parte è Brotto a mettere il sigillo finale. Due punti preziosi per Ponzano, che ora potrà preparare al meglio la gara di sabato prossimo: ci sarà il primo derby dell’anno contro Marghera, un’altra sfida da provare a vincere.

PONZANO BASKET – BASKET FEMM VARESE 54-47 (14-10, 36-19; 45-33)

PONZANO: Ciferni 5, Vidor, Colombo 12, Zecchin 2, Schiavon 1, Coser 4, Gobbo 8, Pizzolato 5, Vian 2, Mario 4, Brotto 11. All. Sottana

VARESE: Mistò E. 8, Beretta 6, Mistò F. 6, Biasion, Petronyte 4, Cassani 7, Premazzi 2, Sorrentino 2, Visconti 12, Carraro ne, Sonzini ne, Polato ne. All. Ferri

Arbitri: Andreetta e Castellaneta

Note: Tiri da due: Varese 19/49, Ponzano 18/52; tiri da tre: Varese 2/20, Ponzano 2/8; tiri liberi: Varese 3/12,

Ponzano 12/18; Rimbalzi: Varese 38, Ponzano 45. Assist: Varese 5, Ponzano 8