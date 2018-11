Il derby veneto è del Vicenza: niente da fare per le ragazze del Ponzano Basket

Va a Vicenza e con merito il derby in salsa veneta della settima giornata del campionato di A2. Vittoria meritata per le beriche che violano il PalaCicogna grazie a una prestazione di continuità, solidità e talento. Troppi elementi per una Ponzano che ha mandato segnali di miglioramento rispetto alle precedenti uscite, ma che incassa comunque il terzo ko consecutivo dopo quelli con Marghera e Mocalieri. La partita dopo un primo quarto equilibrato vede le ospiti scappare sul 16-32, sfruttando una buona difesa a zona che manda in tilt l’attacco trevigiano: Zecchin e Brotto, assolutamente le migliori assieme a Coser, scuotono le padroni di casa che nel finale di secondo quarto piazzano il 9-0 che permette di riaprire la gara.

Nella ripresa Ponzano riesce anche ad avere la palla per il -3, ma la spreca e perde anche Gobbo per un infortunio alla caviglia: Vicenza mostra il suo cinismo da grande squadra piazzando il break decisivo con Stoppa, Matic e Colombo, praticamente incontenibili per la difesa di Ponzano. Le ospiti volano anche sul +21 prima di tirare un po’ il fiato ed espugnare il PalaCIcogna. Ora Ponzano deve pensare alla prossima trasferta: la sfida fra neopromosse contro Bolzano, in cui bisognerà fare un ulteriore passo in avanti: i segnali ci sono, e in attesa dei risultati, bisogna ripartire da quelli.

PONZANO BASKET - VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA 44 - 57 (16-20, 25-32, 29-45, 44-57)

PONZANO: Ciferni, Colombo, Zecchin 7 (2/5, 1/4), Zamuner, Schiavon* 2 (1/2, 0/1), Coser* 4 (1/4, 0/2), Gobbo* 2 (1/4 da 2), Pizzolato 4 (2/4 da 2), Vian* 7 (2/8, 1/1), Zanatta, Mario, Brotto* 18 (8/12, 0/2). Allenatore: Sottana M.

Tiri da 2: 17/41 - Tiri da 3: 2/11 - Tiri Liberi: 4/5 - Rimbalzi: 25 5+20 (Vian 5) - Assist: 10 (Vian 4) - Palle Recuperate: 5 (Zecchin 1) - Palle Perse: 21 (Vian 5) - Cinque Falli: Brotto

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Matic* 8 (3/8, 0/1), Chicchisiola* 2 (1/2 da 2), Destro 5 (0/1, 1/3), Monaco 5 (2/5, 0/2), Colombo* 9 (4/13 da 2), Stoppa* 13 (3/6, 2/6), Gamba NE, Ferri* 6 (2/5 da 2), Santarelli NE, Zanetti 9 (2/6, 1/1), Sartore NE. Allenatore: Corno A.

Tiri da 2: 17/46 - Tiri da 3: 4/13 - Tiri Liberi: 11/17 - Rimbalzi: 38 12+26 (Matic 8) - Assist: 10 (Colombo 3) - Palle Recuperate: 10 (Matic 3) - Palle Perse: 16 (Matic 4)

Arbitri: Ugolini E., Ragionieri M.