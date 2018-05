Playoff di C Silver, il Ponzano Basket batte la Virtus Lido e vola in semifinale

PONZANO VENETO Il sogno è diventato realtà: la Polyglass Ponzano vola in semifinale playoff del campionato di C Silver, eliminando in due partite la Pallacanestro Virtus Lido. Dopo il colpaccio di domenica, i biancoverdi di coach Luca Cadorin hanno chiuso la pratica nella sfida di martedì sera vinta con un agevole 70-45 che riepiloga da solo la differenza di forze viste in campo. Gara mai in discussione fin dai primi possessi, con Ponzano che già dopo venti minuti metteva il sigillo di garanzia sulla vittoria con una bella prestazione corale, impreziosita dalle prestazioni del solito monumentale Vit e del solito affidabilissimo Alberti. Ora non resta che ricaricare le pile e conoscere il nome dell’avversaria da sfidare in una semifinale da vivere senza paura e con grande orgoglio.

POLYGLASS PONZANO - PALL. VIRTUS LIDO 70-45 (19-8; 39-20; 59-32)

PONZANO: Solfa 8, Ardit 5, Cuzzit 3, Alberti 12, Cancian 5, Ciferni, Barzan 5, Zamuner 5, Dalla Torre 9, Vit 18. All. Cadorin

LIDO: Ragazzi 6, Seno 2, Vianello 3, Serena, Saoner 14, Parisatti 4, Ramazzotto 4, Cosma 2, Mazzarolo 3, Ndoye 8. All. Ragazzi.

Arbitri: Tramontini e Zanelli

Note: Tiri liberi: Ponzano 14/21, Lido 9/12. Tiri da tre: Ponzano , Lido 4 (Saoner 2)