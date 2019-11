La Rucker Sanve è un rullo compressore: 7 su 7 e continua ad essere prima

Sancito anche il 7º successo stagionale per i bianconeri per i bianconeri della Rucker Sanve che dominano il fanalino di coda del girone Soresina con il punteggio di 80-67. Partita praticamente mai in discussione, nonostante qualche piccolo calo e dunque la possibilità per i padroni di casa di firmare qualche break. Ma un secondo quarto da urlo (23-8) permette ai nostri portacolori di controllare il match fino alla fine, portando ben 6 giocatori in doppia cifra su 10. Prossimo appuntamento di nuovo tra le mura amiche del PalaSportsystem per il difficilissimo match contro Lecco, dove la Rucker ritroverà anche l’ex play Bloise.