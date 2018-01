B femminile, trasferta amara per le ragazze della BI-Holiday NPTreviso a Sarcedo

TREVISO Si sapeva che sarebbe stata una trasferta difficile contro una formazione più rodata e di qualità, ma le ragazze se la sono giocata ad armi pari fino alla fine, al contrario di come sentenzia il pesante -21 finale. Partono subito con il tiro pesante di Viviani e Chagas le padrone di casa, mentre noi dobbiamo prendere le misure e “rompiamo il ghiaccio” solo dalla lunetta con Gatto, per poi mantenerci a contatto con i tiri piazzati di Rachello e le penetrazioni di Favaretto il primo quarto termina con Sarcedo avanti di 4 punti.

La seconda frazione, mentre la NPT cerca di costruire il gioco in area dove puo’ vantare esperienza e centimetri, la formazione di casa continua a mantenere il vantaggio grazie al gioco perimetrale che entra regolarmente a canestro anche se cambiano le “bocche di fuoco” e si va sulla pausa lunga con la NPTreviso in doppia cifra di svantaggio 38-28. Alla ripresa della gara, la Bi-Holiday NPTreviso ha la reazione con Dotlic che segna da oltre i 6.75 e tiene vive le speranze di riaggancio delle trevigiane che però vengono ben controllate dalle vicentine che terminano anche la terza frazione in vantaggio 56-48 ma Treviso non molla. Atri dieci minuti e la NPTreviso sa che deve giocarsi tutto, Gatto apre la frazione poi 5° fallo fischiato a Dotlic che deve lasciare il match anzi tempo, il Basket Sarcedo capisce l’ulteriore momento di difficoltà che questo crea alle ospiti e spinge sull’acceleratore fino alla fine sul 77-56.

"Altra partita mantenuta in equilibrio per metà, poi fatichiamo per rientrare e manca quel guizzo finale per poter godere della vittoria – commenta coach Nani – la strada intrapresa è quella giusta doppiamo crederci per 40’ e affinare i dettagli dei nostri giochi, più avanti si va meno errori sono concessi in questo campionato. Intanto siamo raggiunti in classifica anche dal Mirano, che ha vinto in casa di Trieste nostra prossima avversaria sabato 3 ore 18 al PalaTrieste".



Basket Sarcedo – BI-HOLIDAY NPTreviso 77-56 (19-15; 19-13; 18-20; 21-8)

Note: Uscite 5° fallo: Dotlic (NPT).



Bk Sarcedo: Camazzola n.e, Viviani 7, Colombo 6, Vaidanis 15, Introna 8, Battilotti 2, Dell’Otto 2, Volpato 4, Zaupa 2, Caracciolo 14, Chagas 10. All. Zanella. TL. 8/18



NPTreviso: Dotlic 12, Stocco n.e, Ceolin, Rachello 5, Gasparini 2, Gini, Rossetto 6, Fuser 2, Gatto 13, Favaretto 16. All. Nani Tl. 15/19 T2.19/42 T3. 1/3.