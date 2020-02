Gran colpo fuori casa per lo Sporting Altamarca: Corinaldo cede sotto ben 10 gol

La trasferta più lunga della stagione coincide con la prestazione più bella, con mister Serandrei che vede i suoi ragazzi espugnare il difficilissimo campo del Corinaldo, secondo in classifica, con una prestazione di carattere, mentalità e compattezza. Corinaldo secondo in classifica che si deve arrendere per 10-2 in un match mai in discussione e messo subito al sicuro nella prima frazione con il parziale di 5-2. Lo Sporting finalizza, come successo nella trasferta di Aposa con le palle inattive, andando a compensare le difficoltà trovate a causa delle piccolissime dimensioni del rettangolo di gioco; inconcepibile giocare un campionato nazionale in simili palazzetti.

Nella prima frazione sono El Johari e Ait Cheikh a sbloccare il match, il tris di Rosso mette il match in sicurezza prima del gol di Vagnini su azione personale che rimette il Corinaldo in corsa, ma sono di nuovo Ait Cheikh ed El Johari a chiudere i conti e mandare le squadre al riposo sul 5-2 con il gol marchigiano del giovane talento di casa Taurisano.

Nella ripresa lo Sporting riesce a gestire il match, a non subire e a dimostrare tanta personalità per poi allungare il punteggio, con la rete di Er Raji, di Capitan Yabre prima delle triplette di Ait Cheikh ed Er Raji. Nel finale gioia per il giovane Nicolati che trova la decima rete. Una grande prestazione quindi che permette di agganciare al terzo posto il Faventia e di accorciare a -1 proprio dal Corinaldo. Importanti saranno le prossime sfide, a partire da sabato al Palamaser con l’Eta Beta con un Halimi e un Rexhepaj freschi di qualificazione con l’Albania in più.

Corinaldo vs Sporting Altamarca 2-10

Corinaldo: Pencarelli, Vagnini, Balducci, Campolucci, Fabbroni, Taurisano, Rotatori, Mancini, Perlini, Bronzini, Agostinelli, Pettinari. All. Ferri

Sporting Altamarca: Mattiola, Brancher, Er Raji, Malosso, Ait Cheikh, Yabre, Miraglia, Virago, Nicolai, Rosso, El Johari, De Zen. All. Serandrei

Marcatori: 3′ pt, 17’pt, 8’st El Joahri, 7’pt, 16’pt e 14′ pt Ait Cheikh, 9′ pt Rosso, 13’st Yabre, 14’st Er Raji, 18’st Nicolati. Per Corinaldo 14’pt Vagnini, 18′ pt Taurisano.