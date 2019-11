Una De' Longhi coriacea fa valere la legge del Palaverde: Brescia sconfitta al fotofinish

CRONACA Menetti schiera in quintetto Nikolic, Logan, Cooke, Fotu e Tessitori. La schiacciata di Fotu apre le danze, Brescia si sblocca dalla lunetta con Lansdowne. La De’ Longhi ha le polveri bagnate (0/4 da tre) mentre la Germani piazza il primo mini break di 6-0 con Abass. Gli esterni di Treviso faticano, ci pensano Tessitori e Fotu a sostenere il peso dell’attacco. Le squadre si accendono e trovano la via del canestro con continuità, Treviso è trascinata da un Fotu in stato di grazia che segna dal post e dal perimetro. Menetti manda in campo Parks, l’ex Orlandina ha un impatto positivo sul match e propizia il +6 della De’ Longhi. Finisce il primo quarto: Treviso conduce 20-14.

Logan continua la sua serata no al tiro, ma l’ottima intensità difensiva di TVB (3 recuperi) mette in difficoltà Brescia che scivola a -8. Gli ospiti si riportano a due possessi di svantaggio con il mini parziale di 4-0 ispirato da Zerini. Nikolic manda al bar Vitali e segna i suoi primi punti personali, Fotu non smette di essere chirurgico sotto canestro e va in doppia cifra. Il neozelandese è in stato di grazia e va ancora a bersaglio da tre punti, dei 31 punti della De’ Longhi 17 sono suoi. Horton segna dalla lunga distanza, è il primo canestro di Brescia da tre punti. Allo scadere dei 24 secondi Horton fissa il punteggio del primo tempo: 38-29 per la De’ Longhi.

Horton piazza 5 punti consecutivi, dall’altro Logan dà una scossa alla De’ Longhi e va a segno dalla lunga distanza. Brescia costruisce delle buone azioni ma tira con basse percentuali, ne approfitta Treviso per toccare la doppia cifra di vantaggio (44-34; 6:17). Tessitori usa bene il corpo e si guadagna due tiri liberi preziosi in un momento di difficoltà della De’ Longhi, Brescia però si riporta a contatto con le due triple consecutive di Laquintana. Ancora una volta è Logan a levare le castagne dal fuoco per i padroni di casa con altri due canestri da tre punti. Fotu va a bersaglio con un tiro da tre punti e manda la De’ Longhi a +9, in chiusura di quarto Warner segna in penetrazione. A dieci minuti dalla fine la De’ Longhi è avanti 54-47.

Si alza il pressing difensivo di entrambe le squadre, Treviso non segna più mentre Brescia sfrutta le uniche due falle difensive della De’ Longhi per riportarsi a -2. Nikolic, fin qui abbastanza anonimo, segna da tre punti e va in lunetta con il libero supplementare, è una giocata di vitale importanza per TVB che finalmente si sblocca e torna a +6. Brescia è viva e si riporta sotto con il 4-0 di Abass, Nikolic perde palla e Menetti è costretto a chiamare time-out (58-56 Treviso; 5:37). Logan penetra in area e appoggia due punti importantissimi, Brescia è in un bonus e Treviso può approfittarne per andare in lunetta. Nikolic segna da tre, Brescia risponde con il gioco da tre punti di Lansdowne favorito da un ingenuo fallo di Cooke. La tensione si taglia con un coltello, Treviso ha un possesso importante e lo sfrutta: la mano di Nikolic non trema, la De’ Longhi va a +6. Brescia non molla, Moss ruba palla e serve Lansdowne che va a segno da tre. Sono decisivi gli ultimi 25 secondi: Brescia perde palla ed è costretta a fare fallo tattico su Logan, che fa 2/2 ai liberi. Brescia sbaglia l’ultimo tiro, Treviso vince 72-68.

MARCATORI

De' Longhi Treviso Basket: Fotu 23, Nikolic 16, Logan 15, Tessitori 7

Germani Brescia: Horton 18, Lansdowne 12, Abass 11, Laquintana 8